Ligue 1 : battu par le PSG (0-1), l'OL peut être frustré

Même s'il a tenu tête au PSG, l'OL a payé son entame de match ratée (0-1). L'Olympique lyonnais enchaîne un troisième revers de suite en Ligue 1.

Avant d’affronter le PSG ce dimanche, l’OL était sous pression, dans le doute, et son début de match n’a pas dû l’aider. Contre le leader du championnat avant cette 8e journée de Ligue 1, l’Olympique lyonnais a vécu 15 minutes en enfer, baladé sur toute la largeur du terrain par son adversaire. Et lorsque Paris avait décidé qu’il avait assez torturé son opposant, il décidait d'accélérer et de se porter vers le but. Dès la 5e minute, Lionel Messi a conclu une action collective qui a démontré la différence entre les deux équipes face à des Rhodaniens dépassés.

Mais ensuite, Alexandre Lacazette et ses partenaires se sont rebellés, obtenant trois occasions franches en quelques minutes (20e, 22e et 23e). Malheureusement pour eux, ils n’ont pas concrétisé ce temps fort, et le PSG a ensuite remis le pied sur le ballon. Kylian Mbappé sur une accélération, a provoqué un frisson dans le stade de Décines, avant que le capitaine de l’OL ne lui réponde. Karl Toko-Ekambi a lui aussi pris sa chance mais son tir à filé à côté de la cage de Donnarumma (30e).

L'OL a eu les opportunités pour revenir

Menés 1 à 0 à la pause, les joueurs de Peter Bosz ont frôlé la correctionnelle dès la 46e avec le sauvetage sur la ligne de Castello Lukeba devant Messi. Comme dans le premier acte, l’Olympique lyonnais a laissé passer l’orage avant de se porter dans le camp francilien par séquences. Dans les 20 dernières minutes, Neymar a vu sa frappe de près repoussée par Anthony Lopes (72e). Les coéquipiers de Moussa Dembélé ont poussé dans les derniers instants pour revenir à la marque, sans succès car ils se sont heurtés aussi bien à la défense parisienne qu’à leurs propres limites.

Malgré cette prestation loin d’être infamante, l'OL enchaîne une troisième défaite de suite en Ligue 1, ce qui le décroche du podium (Lorient 3e est à six longueurs). Après 8 journées, le voilà désormais 6e avec 13 points. Cela peut néanmoins donner quelques motifs d'espoir avant de se déplacer à Lens après la trêve internationale.