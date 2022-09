OL - PSG (0-1) : Toko-Ekambi - Tetê, les ailes coupées

Hakimi (PSG) et Karl Toko-Ekambi (OL) (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Incapables de remporter leurs duels, brouillon dans la finition, Karl Toko-Ekambi et Tetê n'ont pas livré la partition qu'on attendait d'eux dans le 4-4-2 mis en place par Peter Bosz contre le PSG (0-1). Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Flop : les ailiers Toko-Ekambi et Tetê

Avec changement de système (passage au 4-4-2, ou 4-2-3-1 suivant la position de Lacazette), les deux ailiers que sont Tetê et Karl Toko-Ekambi avaient un rôle crucial. Opposés aux pistons Mendes et Hakimi, ils devaient les forcer à défendre. Ce qu'ils ont fait par moments. Le problème est qu'ils n'ont quasiment jamais remporté leurs duels. Ils ont trop rarement passé leur adversaire en un contre un. Et lorsqu'ils se sont trouvés en position de frappe, ils ont manqué d'efficacité pour tromper Donnarumma. Les deux attaquants ont aussi eu un déchet très important, ce qui a avorté un bon nombre d'offensives lyonnaises.

Top : Anthony Lopes et Thiago Mendes ont maintenu l'espoir

Dimanche dernier contre Monaco (2-1), Anthony Lopes avait de quoi être frustré après s'être incliné sur deux coups de pied arrêtés. Contre le PSG (0-1), le portier de l'OL a permis à son équipe d'y croire jusqu'au bout grâce à plusieurs parades. Sollicité dès l'entame de la rencontre, il ne pouvait rien sur le but de Lionel Messi. Mais par la suite, il a sorti des arrêts décisifs en s'imposant devant Neymar, Messi (en particulier le coup franc de l'Argentin dans le temps additionnel) et Mbappé. Si l'Olympique lyonnais a pu croire à l'égalisation, c'est aussi lié à la performance de Thiago Mendes. Le Brésilien, même face à la vitesse des attaquants parisiens, est intervenu à chaque fois avec justesse. Il s'interpose notamment dans ses duels avec Mbappé et Neymar. Ces deux joueurs sortent clairement du lot.