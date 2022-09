Bosz regrette que l'OL ait montré "trop de respect pour le PSG"

Même s'il a noté de la "progression" lors du match contre Paris ce dimanche (0-1), Peter Bosz regrette que l'OL ait affiché "trop de respect pour le PSG" en première période.

Peter Bosz sur la défaite de l'OL face au PSG (0-1)

Toute la première mi-temps, on n'était pas comme je voulais, on montrait trop de respect pour le PSG. Notre ligne de défense était trop basse, nous n'étions pas compacts et on ne pouvait pas rentrer dans les duels. Ensuite, on a corrigé ça et c'était mieux, même si on a eu nos occasions de marquer en première période, notamment avec Alexandre Lacacette. Mais il faut être honnête, Paris aussi a eu plusieurs situations. On sait qu'on jouait contre une très, très bonne équipe avec des joueurs exceptionnels. Contre eux, quand tu recules seulement de dix mètres, tu es en danger. C'est difficile ensuite pour les milieux de terrain. Mais mes joueurs ont tout donné dans ce match, là-dessus il n'y a rien à dire.

Thiago Mendes

"On a beaucoup critiqué Thiago ces derniers temps mais il a montré ce (dimanche) soir qu’il a fait un bon match. Face à Mbappé, il a prouvé qu’il peut bien faire en défense; même face à l’un des meilleurs attaquants."

"J'ai un sentiment de progression"

Les trois défaites

"Je vais beaucoup boire pour oublier (rires). Non, sérieusement... On a perdu trois fois oui. Mais je n'avais rien vu à Lorient (3-1), et c'était mieux contre Monaco (2-1) et Paris. Donc j'ai un sentiment de progression. On a gagné des matchs où je n'étais pas content cette saison. Je sais que les points sont importants, mais en tant qu'entraîneur, je regarde aussi comment mon équipe joue."

A-t-il peur de ne pas avoir de temps ?

"Non, je n'ai peur de personne et de rien. Donc « peur », ce n'est pas le bon mot. Si on ne me laisse pas le temps, c'est comme ça, mais j'ai une idée très précise de comment je veux faire jouer cette équipe et on travaille pour ça."

"Dembélé et Lacazette peuvent évoluer ensemble"

Le nouveau système

"Après les trois très bonnes entrées de Moussa (Dembélé), c'était normal de lui faire confiance. On peut jouer comme ça, ça emmène plus de poids avec Alex (Lacazette). Ce sont deux bons attaquant, ils peuvent évoluer ensemble. Mais quand on joue comme ça, il faut voir qui tu mets derrière eux, parce que ce n'est pas pareil. Je voudrais aussi dire dans les bonnes choses, que le petit Johann (Lepenant) a fait une bonne entrée. Il a très bien joué."