OL : trois défaites de suite, une première depuis 2018

Corentin Tolisso, en discussion avec Maxence Caqueret et Karl Toko-Ekambi à l’échauffement avant OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En s’inclinant à domicile, l’OL a porté à trois son nombre de défaites consécutives en Ligue 1. C’est la 1re fois depuis plus de quatre ans que le club connait pareille disette.

Il est courant de dire qu’il y a des défaites encourageantes et même s’ils ne s’en satisfaisaient pas dimanche soir, les joueurs de l’OL voulaient retenir le positif. Dans la confrontation contre le PSG, ils ont tenté de répondre présent, se montrant par moment dangereux sur le but de Donnarumma. Seulement, cette défaite n’a d’encourageante que le nom et il en sera question ce lundi soir sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". Sur le plan comptable, bonne ou mauvaise prestation comme à Lorient, le bilan est le même : l’OL est ressorti une nouvelle fois sans le moindre point de son match de Ligue 1.

C’est la troisième fois que ce schéma arrive dans cette saison, la troisième fois de suite. Plus que la défaite à Monaco ou contre le PSG, celle à Lorient avait déjà été embarrassante sur le coup, une semaine et demi plus tard, elle l’est d’autant plus. En s’inclinant au Parc OL face aux coéquipiers de Lionel Messi, l’OL a donc subi son troisième revers de suite, qui le laisse à six points du podium.

Cette spirale négative, les Lyonnais en avaient perdu l’habitude toutes ces années. Même dans le plus dur de la saison dernière, ils avaient réussi à avoir un certain sursaut d’orgueil. Il faut remonter à janvier 2018 pour trouver trace d’un tel scénario en Ligue 1. Cette série avait représenté 50% des défaites sur l’ensemble de la saison… Aujourd’hui, voir l’OL finir la saison avec seulement 6 défaites ne semble pas vraiment à l’ordre du jour.