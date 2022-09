OL - Académie : les résultats du week-end

Ce week-end, les équipes de jeunes de l’OL ont plutôt été en forme. 100% de victoires des U19 au U14 avec notamment le carton des U19 féminines.

Certains diront que les U19 féminines ne sont pas passées loin d’un score de pétanque et pour cause. Dimanche, les coéquipières d’Alice Marques, buteuse, n’ont fait qu’une bouchée d’Issy (11-0) et continuent leur sans-faute dans ce début de saison. En l’espace d’une demi-heure de jeu, le score était déjà de 4-0 pour l’OL face aux Franciliennes. Un match à sens unique où Sofia Bekhaled s’est distinguée avec un triplé (31e, 41e, 90e) tandis que Maeline Mendy, Liana Joseph et Louna Belhout Achi ne se sont contentée "que" d’un doublé.

Des victoires contre Annecy pour les U15 et U14

Les féminines en démonstration, les garçons n’ont pas manqué de faire le spectacle au sein de l’Académie. Quand les U17 ont livré un derby fou contre le FC Lyon, les U14 lyonnais se sont eux aussi imposés 5-3 contre Annecy. Avec ce deuxième succès en deux matchs, ils sont 2es derrière l’ASSE à la différence de buts. Dimanche, les U15 affrontaient eux aussi Annecy et les jeunes Lyonnais ont également pris le meilleur sur les Haut-Savoyards avec un succès sans appel (3-0). Cette victoire les maintient à la 1re place avec dix buts inscrits et zéro encaissé en deux rencontres.