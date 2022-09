L’OL n’avait plus été muet au Parc OL depuis avril

Moussa Dembélé (OL) après son but face à Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dimanche, l’OL n’a pas réussi à trouver la faille pour décontenancer le PSG. En se montrant muets pour la 1re fois depuis West Ham en avril dernier, les Lyonnais ont vu le club parisien mettre un terme à leur série de victoires à domicile.

Cette défaite face au PSG a finalement laissé plus de traces que prévu à l’OL. Dimanche, au sortir de la rencontre contre le club parisien, les Lyonnais avaient avant tout mis en avant les progrès observés dans le jeu depuis deux matchs. Néanmoins, Alexandre Lacazette et Anthony Lopes n’ont pas omis de pointer ce triptyque de défaites et ce bilan de zéro point avant la trêve.

"Quand on voit au niveau comptable, c'est insuffisant. Quand on aspire à être dans les trois premiers, on ne doit pas lâcher le wagon et là on est un tout petit peu décrochés, même s'il n'y a rien d’alarmant, a déclaré le gardien après la rencontre. Il y a quand même des signaux positifs, du contenu. Contre Monaco ou Paris, on a eu des occasions. On arrive à faire du jeu."

13 défaites sur les 19 matchs sans but à Décines

Ce jeu n’est pas forcément aussi bien huilé que veulent le laisser croire les Lyonnais mais ils ont au moins le mérite de se créer des situations pouvant amener à des occasions. Et c’est peut-être ce qu’on peut leur reprocher. Que ce soit à Lorient, à Monaco et dans une moindre mesure contre le PSG, l’OL a eu les opportunités pour recoller au score. Il n’y est jamais parvenu et Lacazette n’a pas manqué de pointer "que le réalisme est ce qui nous fait défaut en ce moment." Avec un peu plus de réussite, le capitaine de l’OL aurait pu remettre les deux équipes à égalité dimanche. La physionomie du match aurait-elle été différente ? Personne ne le saura.

Une chose est sûre, ce mutisme, l’OL ne l’avait plus connu au Parc OL depuis avril dernier. Le club avait alors mordu la poussière contre West Ham (0-3). Dimanche, la note a été moins salée mais le résultat bien le même. Quand l’OL ne marque pas dans son enceinte, il a du mal à ne serait-ce que se contenter d’un point comme dévoilé par le site OL Passé et Présent (13 défaites sur 19 matchs). Dimanche, un nul aurait clairement eu le goût de la victoire.