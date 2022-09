Auteur d’une grosse performance contre le PSG, Anthony Lopes a maintenu en vie l’OL et permis d’espérer. Malheureusement, les Lyonnais ont signé un troisième revers de suite, dimanche.

On n’attendait pas grand chose de cette rencontre et finalement les Lyonnais ressortent frustrés après ce revers (0-1) contre le PSG. Après deux défaites de suites à Lorient et Monaco, l’OL s’avançait face à la montagne parisienne. En fin de semaine, Corentin Tolisso et Peter Bosz avaient plutôt montrer un certain optimisme ou plutôt une certaine envie de réaliser un coup à domicile face aux leaders. Dimanche soir, les Lyonnais ne sont pas passés loin d’avoir eu raison et en même temps rappelé tout ce qui leur fait défaut depuis deux rencontres. Pas assez alertes en début de match, l’OL a été rapidement puni par Lionel Messi avant de courir au score et d’être confronté à un manque de réalisme.

"Les sentiments qui dominent? De la déception, des regrets. On ne démarre pas bien notre match. Mais il y a des encouragements, on a vu qu'on avait les occasions pour revenir. Les arrêts? C'est juste mon boulot, a assuré Anthony Lopes après la rencontre. J'aurais aimé l'être encore plus en faisant l'arrêt au bout de 5 minutes. Ça laisse énormément de regrets parce qu'on sort de trois matchs très compliqués. Trois défaites d'affilée en Ligue 1, c'est inacceptable pour l'Olympique lyonnais."

"Il y a des signaux positifs"

Critiqué ces derniers temps pour son manque d’impact décisif depuis son retour de suspension, Anthony Lopes a répondu de la meilleure des façons sur le terrain. S’il a dû s’incliner après 5 minutes de jeu, le gardien lyonnais a clairement maintenu les siens en vie et permis à plus de 58 000 spectateurs de croire à un minime exploit. En vain. Mais le gardien ne veut pas s’avouer vaincu après cette mauvaise série juste avant la trêve.

"Quand on voit au niveau comptable, c'est insuffisant. Quand on aspire à être dans les trois premiers, on ne doit pas lâcher le wagon et là on est un tout petit peu décrochés, même s'il n'y a rien d'alarmant. Il y a quand même des signaux positifs, du contenu. Contre Monaco ou Paris, on a eu des occasions. On arrive à faire du jeu."

A Lyon, même dans la tempête, les motifs d'espoir sont encore et toujours là.