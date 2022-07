Il a l'amour de Lyon et l'OL chevillé au corps. Ce samedi, pour le match amical contre Willem II (16 heures), Anthony Lopes va tenter de garder sa cage inviolée. Et le gardien lyonnais espère voir son équipe se remettre sur de bons rails à quelques semaines du début du Championnat.

De notre envoyé spécial, à Saint-Michel-Gestel.

Le stage aux Pays-Bas

"Cela se passe bien. Le groupe, les installations, tout va bien pour l’instant. On est plutôt tranquille ici, cela nous permet de bien nous concentrer sur le football. La saison dernière, il faisait beaucoup plus chaud lors du stage estival (à Murcie). Ici, les terrains sont vraiment d’une très bonne qualité. C’est une grosse différence avec le stage de l’an passé. Nous sommes dans de bonnes conditions pour pouvoir se préparer pour la suite."

Les retours de Lacazette et Tolisso

"On m’a collé une petite étiquette de "directeur sportif" (rires). Concernant Coco (Tolisso) et Alexandre (Lacazette), on était constamment en contacts toute l’année. Ils n'ont jamais caché leur envie de revenir au club, et je pense que c’était réellement le bon moment pour tous les deux. De pouvoir apporter un énorme plus sur les années à venir. Sans trop leur mettre de pression, on va avancer tous ensemble en groupe. C’est la clé du succès. Ce sont deux garçons qui nous rejoignent avec un tempérament de vainqueurs. Et ça va faire la différence. Il faut que l’on ait un tout autre état d’esprit par rapport à la saison précédente, parce que refaire une année comme cela c’est inimaginable. Mais leurs retours va, je l’espère, apporter une grosse dynamique positive."

L'ADN OL

"On a été pointés du doigt sur l’ADN OL, mais il n’y a pas que des anciens Lyonnais qui ont signé cet été. Il y a d’autres joueurs, qui peuvent être étrangers, et qui risquent de nous rejoindre également. Je pense que c’est bien de faire un mélange de tous ces joueurs. Récupérer des joueurs qui connaissent déjà bien le club, avec lesquels il n’y a pas forcément besoin d’adaptation par rapport au mode de fonctionnement du club, du championnat… Selon moi, c’est une très bonne chose même si seul l’avenir nous le dira."

"Il faut être conscient du maillot que l’on porte"

Cette 8e place

"J’ai envie de me dire que c’est un cauchemar. Maintenant, c’est la réalité de la saison passée. Mais c’est inimaginable de réaliser une saison pareille. On doit remettre l’Olympique lyonnais vraiment tout en haut, et chercher à donner au club ce qu’il mérite. Dans un premier temps, on va prendre les matches les uns après les autres. En faisant un très gros mois d’août, parce que l’on sait qu’on est attendus au tournant sur ce premier mois. Mais tous les joueurs qui étaient présents la saison passée. on est tellement revanchards. On veut repartir de l’avant et lancer quelque chose de positive. Notre seule envie, c’est d’en découdre le 5 août (contre Ajaccio), chez nous, devant nos supporteurs et de gagner."

L’attente sur cette nouvelle saison

"Il y a beaucoup d’attentes chez les supporteurs. C’est forcément lié aux retours d’Alexandre (Lacazette) et Corentin (Tolisso) qui ont joué sur l’état d’esprit au niveau des supporteurs. On a tous envie d’en découdre et de commencer le plus vite possible."

La responsabilité de porter le maillot de l’OL

"Il faut être conscient du maillot que l’on porte. Le respecter, évidemment, et surtout respecter le grand club qu’est l’Olympique lyonnais. Il faut avoir cette culture de la gagne. Retrouver un état d’esprit de vainqueur, et ne plus accepter la défaite parce qu’elle doit être inacceptable à l’OL."

"Je sais où j’en suis"

L'effectif 2022-2023

"On repart à peu près sur les mêmes bases que la saison passée avec des joueurs qui étaient déjà là. Il y a des automatismes qui sont déjà présents. Reste à savoir ce qu’il se passera au niveau des transferts lors du mercato. On travaille avec l’équipe que l’on a, elle est déjà très compétitive. Mais ensuite, on verra puisque c’est pas nous qui avons les cartes en main à ce niveau-là."

Trop de but encaissés la saison passée

"Je suis conscient, c’est moi qui vais chercher le ballon au fond des filets (sourire). Je suis aller le récupérer 51 fois la saison dernière. C’était compliqué à vivre. J’ai pu faire une bonne saison sur un plan personnel, mais ce qui compte c’est le collectif. Je ne peux pas dire que j’ai fait une bonne saison, à titre individuel, alors que l’on a fini 8e de Ligue 1."

Un bilan personnel

"Par rapport à la saison que j’ai faite il y a un an et demi, j’ai progressé. J’avais besoin de me remettre en question, d’être entouré… Je sais où j’en suis. J’arrive à savoir quand je suis bon, et quand je le suis moins. Mais je me suis toujours inscrit dans le collectif, jamais dans l’individuel. Dans un sport collectif, cela me semble primordial."

Cette saison ? "J’y crois dur comme fer"

Moins sanguin

"Vous ne m’avez pas vu dans les vestiaires (rire). Bien sûr, la saison dernière, c’était dur, mais il faut réussir à faire la part des choses. J’ai évolué sur beaucoup d’aspects. Il y a certaines choses qui se passent dans les vestiaires et que l’on ne peut pas ressortir ici puisque l’intimité du groupe passe avant le reste. Quand il y a moins d'informations de la vie du groupe qui sortent, c’est mieux pour tout le monde. Quand on arrive face à vous (les médias), en zone mixte par exemple, il faut réussir à peser ses mots même s’il y a parfois de la nervosité derrière."

Les ambitions cette saison

"Je suis confiant parce qu’il est nécessaire de montrer énormément de positifs pour le futur. J’y crois dur comme fer. Comme 100 % de l’effectif, comme le club, comme les supporteurs, oui, j’y crois."

Peter Bosz

"Dans un premier temps, je pense que le coach a été surpris du niveau de la Ligue 1. Peut-être quand il l’avait quitté, le championnat n’était pas à ce niveau-là. Il a dû s’adapter par moment sur ses choix, sur la tactique. On a un gros mois de juillet pour finir de tout préparer et mettre notre jeu en place. Il souhaite que tout avance rapidement au niveau des transferts afin d’avoir une équipe stable dès les matches de préparation. La saison dernière lui a, je pense, énormément servi dans tous les domaines.

"Aller plus haut dans les records de matches joués"

Le vivier de joueurs formés à l'OL

"Cela nous rappelle quelques saisons en arrière. C’est une bonne chose de voir le club s’appuyer d’années en années sur le centre de formation. On a de très bons éducateurs qui font un travail extraordinaire. C’est la juste récompense pour eux, et pour les joueurs qui font en sorte d’être bons dans leur formation. Et d’ensuite être à l’écoute dans le monde professionnel pour pouvoir faire en sorte de jouer avec le groupe pro."

La chasse aux records

"Si j’ai signé jusqu’en 2025 dans un premier temps, c’est déjà pour, à titre personnel, aller plus haut dans les records de matches joués. Cela a toujours été un objectif personnel, je l'a toujours avoué. En termes de buts inscrits, c’est pareil pour Alexandre (Lacazette). Quand on a la possibilité de marquer l’histoire de son club à travers le nombre de matches joués… D’inscrire son nom dans l’histoire de son club, de celui qui m’a formé et d’avoir la possibilité de pouvoir défendre ses couleurs, pour moi c’est la plus belle chose qui puisse m’arriver."

Le dernier trophée décroché par l'OL

"On en a beaucoup parlé. Ce sont des objectifs que l’on doit aller chercher à court terme. Maintenant, on ne veut pas se mettre trop de pression. On va faire les choses les unes après les autres. On va commencer dès le mois d’août et jusqu’à la première trêve hivernale, ensuite, on pourra faire les comptes. Il y a énormément d’attentes autour de nous."

Avec Rémy (Vercoutre), "on a une très bonne complicité"

Les gardiens

"Le décor a un peu changé, Rémy (Vercoutre) nous a rejoints. Julian (Pollersbeck) était-là la saison passée, Kayne (Bonnevie) également. Un départ de Julian ? Je m’occupe de mon cas personnel, j’ai signé jusqu’en 2025 tout va bien pour moi. On est une équipe dans une équipe, Rémy (Vercoutre) nous le dit souvent. On a un état d’esprit un peu différent des joueurs. On se pousse les uns vers les autres durant les entraînements. Le week-end, c’est tout pour celui qui joue en cherchant à le mettre dans les meilleures dispositions."

L'apport de Rémy Vercoutre

"Je ne m’en suis jamais caché, il me connaît par cœur. Il m’a vu évoluer chez les jeunes, puis dans le monde professionnel. Il sait à quoi s’en tenir avec moi, pareil pour moi avec lui. On a une très bonne complicité. On se comprend parfaitement. Il sait que je suis un affectif, et que j’accorde beaucoup d’importance à l’aspect humain. Il est aussi "zinzin" que moi ? Ah ça, je ne peux pas le dire. Vous voulez que je me fasse tirer les oreilles. Vous le connaissez (sourire). On travaille sérieusement, et il y a une joie de vivre qui est top à l’entraînement."