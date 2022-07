Pour le match amical contre Willem II, Peter Bosz va aligner un onze avec de nombreux jeunes.

De notre envoyé spécial à Saint-Michel-Gestel.

Ce samedi (16h), l'équipe qui va débuter sera quasiment identique à celle qui a débuté la première rencontre amicale contre Andelercht et qui avait réussi à l'emporter. Lors du point presse de jeudi auquel notre média était convié, Peter Bosz n'avait d'ailleurs pas fait vraiment de mystère. Le match contre Feyenoord dimanche en fin d'après-midi (16h45) revêt une importance bien plus grande en terme de prestige que celui contre Willem II.

Une manière sous-entendue pour dire que les titulaires en puissance ne prendront pas part à la rencontre de samedi contre le club de deuxième division néerlandaise. Néanmoins, ce sixième match amical sera l'occasion de confirmer les bonnes appréciations de la semaine dernière. L'entraîneur lyonnais n'avait pas manqué de souligner la bonne prestation de ces joueurs notamment Mohamed El Arouch. Samedi (16h), tous auront droit en grande partie à 90 minutes de temps de jeu.

Un souhait de Peter Bosz. "Ce qu’on va faire dans les 2 matches, c’est que chaque joueur ou presque va jouer 90 minutes. On n'aura pas besoin de 11 joueurs jeunes pour remplacer l’équipe titulaire, avait précisé le coach jeudi. On a commencé avec 45 minutes, puis 60, puis 75.. Là normalement, chaque joueur va disputer 90 minutes. Bien sûr on a des jeunes joueurs sur le banc. Peut-être qu’avec Rayan (Cherki), qui n’a joué qu’un match, on va procéder différemment. "

Avec le départ de Léo Dubois vers Galatasaray, l'équipe vainqueur contre Anderlecht subira forcément quelques modifications mais l'on devrait revoir Rémi Riou dans les buts. La semaine dernière, Irvyn Lomami avait occupé le couloir droit et devrait garder ce rôle, lui qui peut aussi à gauche. C’est le gros point d’interrogation de cette rencontre avec le jeune Iala en pole.

Remplaçante depuis le début de la préparation, la paire Da Silva - Boateng avait été alignée dans l'axe. Au milieu, Mohamed El Arouch avait été à son avantage, jouant un cran plus haut après une réorganisation tactique et un double pivot Sinaly Diomandé - Noam Bonnet. Revenu de blessure, Houssem Aouar pourrait bien prendre la place de ce dernier, plus voué à jouer en N2. Devant, Moussa Dembélé avait encore trouvé le chemin des filets et profité de l'activité de Bradley Barcola à gauche. Pour sa première, Rayan Cherki avait évolué à droite et devrait logiquement enchaîner pour retrouver du rythme.

La composition probable de l'OL : Riou - Lomani, Da Silva, Boateng, Iala - Diomandé, El Arouch, Aouar (ou Bonnet) - Barcola, Dembélé, Cherki