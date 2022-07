OL - Mercato : Alyssia Paljevic prolonge pour une saison

Paljevic et Bruno Cheyrou au moment de la prolongation de la gardienne (@OLfeminin)

Après avoir signé son premier contrat pro la saison dernière, Alyssia Paljevic poursuit l’aventure à l’OL. La jeune gardienne a prolongé jusqu’en juin 2023.

Vendredi matin, Sonia Bompastor nous confiait que le poste de gardienne était problématique à l’OL avec quatre joueuses en poste. Une de trop et l’une d’elles devra partir. Ce ne sera pas Christiane Endler qui a gagné ses galons de titulaire la saison dernier ni Alyssia Paljevic. La jeune Lyonnais a prolongé ce vendredi pour une saison supplémentaire et on ne la voit donc pas quitter le navire.

Un duel entre Bouhaddi et Holmgrem ?

Ayant signé son premier contrat pro pour une seule saison lors du dernière exercice, l’ancienne de l’AS Montchat va continuer dans son club formateur jusqu’en 2023. Se contentant très certainement d’un rôle de troisième gardienne, Alyssia Paljevic bloque donc une place supplémentaire dans la hiérarchie des gardiennes de l’OL. La dernière se jouera donc entre Sarah Bouhaddi et Emma Holmgrem. L’une des deux va donc très certainement plier bagage dans les prochaines semaines…