OL : Henry, gardiennes… Sonia Bompastor fait le point sur le mercato

Cinq jours après la reprise, le groupe de l’OL est encore restreint. Malade et absente vendredi, Amandine Henry ne quittera pas le club malgré les rumeurs d’un départ.

Son absence vendredi a été remarquée et à raison. Avec le groupe restreint qui compose l’OL féminin depuis le début de la reprise, lundi, chaque joueuse qui n’est pas présente est rapidement ciblée. Vendredi, comme le début de la semaine, Amandine Henry n'était pas en tenue à la séance ouverte au public. Malade et obligée de rester chez elle pour effectuer des exercices de reprise, la milieu de terrain pourrait avoir aussi des envies de départ. Une perpective balayée d’un revers de la main par Sonia Bompastor. L’entraîneure des Fenottes compte bien s’appuyer sur celle qui a été de retour à son meilleur niveau la saison dernière et a fermé la porte à double tours.

"Amandine est malade et n’a pas pu s’entraîner cette semaine. Elle va mieux, elle nous rejoindra lundi. Il n’y a pas de soucis, elle est bien, elle sera avec nous même si j’ai effectivement lu certains articles, a avoué Bompastor lors d’un échange avec la presse dont notre média après la séance. Je compte sur elle pour la saison prochaine à l’OL pour être aussi performante qu’elle ne l’a été cette année."

Une gardienne en trop dans l'effectif

Avec les recrutements d’Inès Jaurena et Sara Däbritz au début de l’été, l’OL a compensé le départ de Sara Bjork Gunnardottir mais le club reste à l’affût "sur le secteur défensif notamment à droite mais aussi offensif s’il y a des opportunités." En attendant le retour des internationales, c’est finalement dans le sens des départs qu’il faudra être attentif dans les prochaines semaines notamment sur le poste de gardienne. Avec Christiane Endler retenue avec le Chili, elles n’étaient "que" trois vendredi à la séance mais un choix va bientôt être fait pour savoir qui de Sarah Bouhaddi, Emma Holmgren ou Alyssia Paljevic quittera les rangs des Fenottes.

"Au niveau des départs, l’effectif actuel devrait terminer la saison avec nous. Il y a la situation des gardiennes qui reste un point d’interrogation. On en a actuellement 4 et le staff n’en veut que trois donc on est en train de voir avec elles quelle situation sera la mieux pour elles et pour nous."

A Lyon, la stabilité est mise à l'honneur cette saison après avoir fait un certain ménage lors du dernier exercice. La clé du succès pour aller chercher le triplé ?