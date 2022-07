OL : nouvel entraînement ouvert au public mardi 26 juillet à 18h

De retour d’un stage d’une semaine aux Pays-Bas, l’OL va retrouver son public. Pour la deuxième fois de la saison, une séance d’entraînement sera ouverte aux supporters, le 26 juillet à 18h.

L’OL avait promis de se montrer plus proche de ses supporters et tient parole en ce début de saison. Après une première expérience le 7 juillet dernier et un bain de foule venu s’amasser dans les tribunes du terrain d’honneur Gérard Houiller, le club va renouveler ce dispositif avec une séance ouverte au public le mardi 26 juillet à 18h. Pour les supporters qui seront présents, ce sera très certainement l’occasion de voir les premiers pas de Nicolas Tagliafico sous les couleurs lyonnaises.

Premiers pas de Tagliafico mardi ?

L’Argentin est arrivé vendredi matin et doit s’engager avec l’OL dans la soirée mais va devoir patienter lui aussi avant de découvrir ses nouveaux partenaires. Ces derniers sont en effet du côté des Pays-Bas et terminent un stage d’une semaine qui se clôturera par deux matchs amicaux contre Willem II et Feyenoord. De retour à Lyon, les joueurs de Peter Bosz vont donc goûter un peu de la chaleur populaire mardi 26 avant de s’envoler vers l’Italie pour un match de gala contre l’Inter Milan le 30 juillet.