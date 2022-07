OL - Mercato : Nicolas Tagliafico est arrivé à Lyon

Nicolas Tagliafico avec l’Ajax Amsterdam (Photo by Olaf Kraak / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Après avoir donné son feu vert pour rejoindre l’OL, Nicolas Tagliafico est arrivé à Lyon, ce vendredi matin. Après avoir passé sa visite médicale, l’Argentin doit s’engager pour les trois prochaines saisons.

Cette fois, il n’y a plus de doutes, enfin presque. Il reste encore à passer avec succès la visite médicale mais si tout se passe bien, Nicolas Tagliafico sera le nouvel arrière gauche de l’OL. Après des jours à réfléchir sur l’orientation à donner à sa carrière, l’Argentin a finalement été séduit par le projet lyonnais, à six mois de la Coupe du monde au Qatar avec l’Albiceleste. Après avoir pris sa décision et dit au revoir à ses anciens partenaires de l’Ajax Amsterdam, Tagliafico a pris la direction de Lyon ce vendredi matin.

Un contrat de trois ans

Arrivé dans la capitale des Gaules en milieu de matinée, le nouvel arrière gauche lyonnais a pris la direction de l’hôpital Paul Santy dans le 8e arrondissement où il effectue sa visite médicale après avoir croisé certains supporters lyonnais. Suite à ces tests physiques, il va prendre rejoindre Décines et le Parc OL pour y signer un contrat qui le liera pour les trois prochaines saisons avec l’OL.