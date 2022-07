Mercato : l’OL n'aurait pas été contre faire le coup Daniel Alves

Daniel Alves lors de la tournée asiatique du Brésil en juin 2022. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

Libre comme l’air, Daniel Alves aurait été proposé à l’OL ces derniers jours. Le club lyonnais et Peter Bosz n’auraient pas été contre mais ont finalement trop tardé.

Un latéral s’en va pendant qu’un autre arrive. Jeudi, Léo Dubois a officiellement quitté l’OL après quatre saisons passées chez les septuples champions de France. Pendant que le latéral droit s’engageait avec Galatasaray, Nicolas Tagliafico prenait enfin une décision pour son avenir. Après réflexion, le latéral gauche argentin a répondu à l’affirmative à l’intérêt lyonnais et devrait signer dans les prochaines heures avec l’OL. Avec le futur ex-joueur de l’Ajax, le club lyonnais s’assure un défenseur avec de l’expérience, qui a remporté la Copa America et qui pourrait donc devenir un cadre de plus dans un effectif jeune.

Un profil expérimenté qui plaisait

Tagliafico aurait d'ailleurs pu ne pas être la seule recrue d’expérience de ces derniers jours. D’après le journaliste Saber Desfarges, l’OL se serait vu proposer Daniel Alves. A 39 ans, le latéral droit n’est plus tout jeune mais le profil aurait plu à la direction et Peter Bosz, qui auraient validé la piste. Seulement, avec des dossiers défensifs à gérer, l’OL aurait tardé à réellement se positionner et a vu sa chance passer. Libre comme l’air après son départ du Barça, Daniel Alves s’est engagé avec le club mexicain des Pumas.