OL - Castello Lukeba : "Je vais être attendu et observé"

L'une des révélations de la saison dernière, Castello Lukeba, affiche ses ambitions pour le nouvel exercice. Toutefois, le jeune défenseur central, âgé de 19 ans, est conscient qu'il va devoir confirmer les attentes placées en lui.

De notre envoyé spécial, à Saint-Michel-Gestel (Pays-Bas).

Olympique-et-Lyonnais.com : Votre entraîneur (Peter Bosz) nous a dit que humainement vous étiez très humble, pas du genre à prendre la grosse tête...

Castello Lukeba : Je sais que ça sert à rien de s’enflammer. Même si je suis très jeune dans le football, je sais que ça va très vite. Un jour, tu es en haut et le lendemain, tu te retrouves en bas. Du coup, cela ne sert à rien de se voir trop beau. Je dois continuer de travailler et garder la tête sur les épaules.

Il y a toujours un danger lorsqu’on se retrouve très exposé…

Mon entourage est solide et sincère. Si on me fait des éloges alors que ce n’est pas justifié, je peux vous dire que mes proches me le disent. Cela me permet de garder la tête froide. Toute ma famille fait attention à tout ça, ils n’hésiteront pas à me le dire, si je dépasse les limites.

Cette saison sera importante à titre personnel car vous allez être attendu au tournant…

Effectivement. La saison dernière, j’étais un peu la surprise. Personne me connaissait, il n’y avait pas de grosses attentes autour de moi. Cette saison, j’en suis conscient, cela va être plus difficile. Je vais être attendu et observé. On va être plus exigeant avec moi, mais je suis impatient de débuter cette nouvelle saison.

"Je ne gagne pas assez de duels au niveau aérien"

Dans quels domaines, pouvez-vous encore progresser ?

Je peux être meilleur dans le jeu aérien. A mon goût, je ne gagne pas assez de duels. Je peux progresser également au niveau de mon leadership surtout en tant que défenseur, on se doit de bien communiquer. C’est à nous, entre guillemets, de gérer l’équipe. Je dois aussi améliorer mon jeu long. Pour le jeu court ça va, mais je dois faire davantage de passes longues pour les joueurs offensifs.

Par rapport à ce leadership, vous avez ça en vous ?

Je ne me force pas. Plus jeune, j’ai déjà été capitaine. J’ai souvent été surclassé et le fait d’avoir été avec des plus grands, ça ne me dérange pas de m’exprimer au sein de l’équipe. Quand on est sur le terrain, il n’y a plus d’histoire de jeunes, on est tous au même niveau. Si je dois dire quelque chose à un joueur plus expérimenté que moi, je lui dirais. Il n’y a pas de souci.

On vous sent épanoui, très à l’aise dans cette équipe...

Je me sens à place. C’est ma deuxième saison, je connais plus le groupe, mes coéquipiers. Ils savent comment je suis et je sais comment ils sont même quelques nouveaux viennent de nous rejoindre.

"Jouer d'août jusqu'à juin"

Quels sont vos objectifs personnels ?

C’est de jouer d’août jusqu’à juin. De disputer le plus de matchs possibles. Comme on l’a évoqué précédemment, c’est de confirmer les attentes placées en moi.

L’ADN OL, ça vous doit vous parler, non ?

Oui, depuis tout petit, on me parle de cet ADN. Il y a plusieurs principes, plusieurs valeurs. Historiquement, l’OL est une équipe composée de joueurs forts techniquement, à certains postes qui sont au-dessus de la moyenne. En tant que Lyonnais, on a connu l’OL au sommet, et qui disputait la Ligue des champions. Il faut tout faire pour renouer avec ça.