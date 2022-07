OL : Peter Bosz "n’aime pas parler de système mais de philosophie"

Adepte du 4-3-3 qu’il tente de mettre en place depuis le début de la préparation, Peter Bosz assure que ce n’est pas le système qui fait l’équipe mais bien les joueurs.

Avec R.B, notre envoyé spécial aux Pays-Bas.

En bon Néerlandais, Peter Bosz a été biberonné aux exploits de Johann Cruyff que ce soit à l’Ajax, au Barça ou avec les Oranjes. Comme de nombreux tacticiens, l’entraîneur de l’OL s’est appuyé sur les préceptes du "Hollandais volant" pour faire carrière dans le coaching après celle passée sur le terrain notamment du côté de Toulon. De l’Ajax en passant par le Borussia Dortmund ou le Bayer Leverkusen, Bosz a toujours eu une philosophie portée vers l’attaque avec un système en 4-3-3. Après une saison de tâtonnement, l’entraîneur lyonnais tente de l’installer depuis le début de la préparation avec une sentinelle et deux milieux relayeurs. Mais ne lui parlez surtout pas de système. Ce n’est que sur le papier et il faut s’adapter en permance.

"En ce moment on joue comme ça mais je n’aime pas trop parler système. Si on fait un pressing avec un des deux milieux offensifs, on joue en 4-4-2, a noté Peter Bosz lors d'un rendez-vous médiatique jeudi avec Olympique-et-Lyonnais et Le Progrès. Ça dépend aussi de l’adversaire. On a joué contre Anderlecht qui jouait avec une sentinelle aussi et notre milieu a tourné. Sur le papier, c’était Sinaly (Diomandé) le seul 6 pour le premier match mais eux ont joué à deux donc on a tourné et on a mis El Arouch sur le 10 et Idriss (Bounaas) avec Diomandé."

Bosz : "On doit se créer plus d'occasions"

Depuis son arrivée à l’OL, Peter Bosz n’a pas souhaité s’enfermer dans un système précis, vaguant d’un système à double pivot ou à une défense à cinq quand les vents étaient contraires. Mais c’est bien dans le 4-3-3 que l’entraîneur néerlandais se sent le plus à l’aise et estime que son équipe a le plus de chance de réussir pour redresser la barre après une saison ratée.

"Je suis sûr que ma philosophie va se concrétiser par des succès cette saison parce que je sais ce dont on a besoin et c’est surtout de la stabilité. Avec le système dans lequel on joue désormais avec un 6 et les joueurs qui sont là, je suis sur qu’on est meilleur mais surtout beaucoup plus stable. J’ai déjà vu les matchs de préparation."

S’il a une nouvelle fois regretter l’entame de match contre Anderlecht, Peter Bosz se satisfait de l’équilibre de son équipe durant la première partie de cette rencontre où "les Belges n'ont pas tiré une seule fois après le but". Tout n’est pas parfait, l’OL "devant se créer plus d’occasions", mais l’entraîneur se montre positif au moment de parler du travail défensif. Les deux dernières semaines de préparation doivent servir à peaufiner tout ces détails.