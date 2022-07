Samedi, après la défaite (3-0) contre Anderlecht, Peter Bosz a concédé qu’il faudrait recruter au milieu pour continuer à jouer en 4-3-3. Un schéma tactique non sans conséquence pour certains joueurs.

Dans la nuit bruxelloise, samedi, Peter Bosz a pour une fois donné du grain à moudre aux journalistes présents du côté du Lotto Park. Après la déconvenue de l’OL contre Anderlecht (3-0), l’heure a bien été à dédramatiser le score fleuve et une préparation encore loin d’être optimale mais en ces temps de mercato, la sortie médiatique du coach néerlandais n’a rien d’anodine. Pendant qu’enfle une rumeur sur un intérêt supposé pour William Carvalho dans le dossier Houssem Aouar, Bosz n’a pas confirmé mais a laissé transparaître l’idée d’un renfort défensif dans l’entrejeu lyonnais.

"Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul 6, alors oui on cherche une sentinelle, a concédé le Néerlandais dans des propos retranscrits par nos confrères de L’Equipe. On a des joueurs dans l'effectif pour jouer à deux 6. Mais pour jouer avec un seul 6, on n'a que Johann (Lepenant). Donc oui, si on veut continuer à jouer comme cela, il faut absolument un deuxième joueur qui évolue à ce poste-là. Corentin (Tolisso) n'est pas là pour ce poste, il va jouer plus haut."

Le retour d'un déséquilibre samedi soir

L’entraîneur de l’OL n’a certes pas livré l’information de l’année mais c’est clairement une avancée sur le projet de jeu souhaité par Peter Bosz cette saison. Depuis le début de la préparation, le club évolue dans un 4-3-3 qui a plutôt donné satisfaction jusqu’à samedi soir et cette défaite contre Anderlecht. Ce revers, d’abord issu d’une fébrilité défensive et d’un attentisme offensif, a aussi soulevé une question. Après deux matchs des "titulaires" à l’équilibre plutôt stable, le collectif lyonnais s’en est retrouvé quelque peu désorganisé avec l’apparition de Lucas Paquetà dans le onze.

La défaite bruxelloise n’est pas à mettre sur le dos du Brésilien mais à la différence des premiers matchs, l’OL n’a pas vraiment joué avec deux relayeurs et la zone d’action de Lacazette s’est souvent retrouvée être la même que son numéro 10. Un duo incompatible ? Ce n’était que leur première ensemble et Bruno Cheyrou a avoué sur OLPlay "qu’il y a des automatismes à trouver, dans le cheminement du ballon et du pressing." Le stage au Pays-Bas doit aider en ce sens, néanmoins, se pose la question du schéma à adopter si l’ancien de l’AC Milan vient à rester…

Quid de Paquetà dans un 4-3-3 ?

Samedi soir, Johann Lepenant, seul numéro 6 de métier, Thiago Mendes étant désormais considéré comme un défenseur central, s’est retrouvé bien plus exposé que lors de ses deux premières sorties. En utilisant le 4-3-3, Peter Bosz souhaite apporte plus d’équilibre à une formation qui en a cruellement manqué la saison dernière en 4-2-3-1. A Bruxelles, l’OL est retombé dans ses travers pas si lointains avec une animation offensive statique "avec beaucoup le ballon mais sans réussir à avoir trop d’occasions" comme l’a noté l'ancien milieu de Caen après la rencontre.

Une situation qui s’explique par une projection moins poussée des milieux dans le dos de Lacazette et de la position assez haute de Paquetà. Avec les retours de blessures de Corentin Tolisso et Maxence Caqueret, l’OL n’aurait certes pas des milieux créateurs en relayeurs comme peuvent l’être Jeff Reine-Adelaïde ou Houssem Aouar mais plus à même de se projeter. Mais où placer Lucas Paquetà dans ce schéma où Lepenant, en attendant une potentielle recrue, Caqueret et Tolisso semblent avoir verrouillé à l'heure actuelle ces positions à écouter l'entraîneur lyonnais ? Entre équilibre et statut de certains joueurs, à trois semaines du début du championnat, le chantier tactique est encore grand alors que Peter Bosz semblait avoir des certitudes.