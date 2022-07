OL - Mercato : Peter Bosz verrait en William Carvalho sa future sentinelle

William Carvalho, milieu du Real Betis Séville (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

Pendant que l’OL et le Real Betis discutent pour parvenir à un accord pour Houssem Aouar, William Carvalho pourrait faire le chemin inverse. Le profil du Portugais plairait à Peter Bosz.

Les trois premiers matchs de l’OL ont donné une idée précise de ce que voudrait Peter Bosz pour la saison qui arrive. Lui, le Néerlandais bercé aux comptines de Johann Cruyff, aimerait enfin mettre en place son fameux 4-3-3, d’autant plus avec l’arrivée d’Alexandre Lacazette un attaquant qui décroche. En attendant les retours de Corentin Tolisso et Maxence Caqueret, l’entraîneur de l’OL peaufine sa tactique avec notamment Johann Lepenant comme sentinelle. L’ancien du SM Caen a fait bonne impression lors de ses deux premiers matchs lyonnais mais il se pourrait bien qu’il se fasse devancer sur la ligne d’arrivée. Non pas par Caqueret qui retrouverait un rôle de relayeur mais peut-être bien par William Carvalho.

103 matchs en quatre ans en Liga

Le Portugais (30 ans) n’est pas un joueur de l’OL à l’heure actuelle mais d’après L’Equipe, son profil plairait à Peter Bosz pour occuper le rôle de sentinelle. Le champion d’Europe 2016 évolue depuis quatre ans au Real Betis et serait l’une des composantes sur laquelle travaillent le club andalou et lyonnais pour parvenir à un accord dans le dossier Houssem Aouar. Souhaitant pourtant dégraisser l'effectif, l’OL et son coach verraient d’un bon oeil ce renfort malgré de nombreuses solutions déjà présentes dans l’entrejeu lyonnais. Seulement, l’expérience (103 matchs avec le Betis) de William Carvalho face à la jeunesse d’un Lepenant, Bonnet ou Bounaas jouerait en faveur du Portugais.