FBBP01 - OL (2-4) : une première consistante pour Johann Lepenant

Intégré directement à la première équipe face à Bourg-en-Bresse, Johan Lepenant a proposé de bonnes choses pour ses débuts à l’OL samedi. Positionné en numéro 6, l’ancien Caennais a surtout cherché à jouer sobrement.

Il n’était peut-être pas aussi attendu qu’Alexandre Lacazette, mais Johann Lepenant constituait une des attractions de ce premier match amical de l’OL à Bourg-en-Bresse (2-4). Installé dans l’équipe de la première période, le footballeur de 19 ans a laissé une impression positive à l’issue de cette partie. “Cela fait plaisir car j’avais hâte de débuter sous le maillot lyonnais, a confié le principal intéressé. En plus, ça s’est plutôt bien passé donc voilà, on se prépare pour le jour J. Je n’étais pas trop stressé.”

Placé en position de milieu défensif par Peter Bosz, l’ancien Caennais a livré un premier aperçu de son style, de ses qualités et de ses axes d'amélioration. Côté positif, on a très vite compris que le ballon était son ami, avec une superbe qualité technique. Son jeu de passe est globalement bon, même s’il a surtout cherché à jouer court, souvent en première intention avec son partenaire à ses côtés. Souvent disponible pour offrir une solution aux autres, il a servi régulièrement de base de lancement aux offensives rhodaniennes. Enfin, on a également pu observer qu’il appréciait tout particulièrement disputer des duels, le tout en mettant de l’impact. Il a ainsi pu gratter plusieurs fois la balle, avec néanmoins certains passages où son manque d’expérience a pu se faire ressentir. L’international U20 est apparu parfois un peu naïf dans son engagement, au point de se faire éliminer sur une roulette ou de concéder une faute inutile dans le camp adverse.

"Il va pouvoir apporter ses qualités à l’équipe", Caqueret

Néanmoins, le rendu global est largement positif pour un début. Il faut aussi prendre en compte qu’il n’a découvert ses nouveaux coéquipiers que très récemment. ”On essaye d'apprendre au quotidien à l’entraînement, de trouver des relais, des circuits de passes. On continue de travailler et au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux”, a assuré Johann Lepenant.

Il est nécessaire d’attendre un peu pour se faire une idée plus précise du potentiel du natif de Granville. Notamment sur sa capacité à jouer plus vers l’avant, ce qu’il a moins fait face au FBBP01. Maxence Caqueret était lui au plus près pour observer les premiers pas de son compère de l’entrejeu. “Je l’avais déjà vu jouer mais je ne le connaissais pas particulièrement. C’est un bon joueur qui va pouvoir apporter ses qualités à l’équipe, a approuvé le Gone. Je lui souhaite beaucoup de bonheur ici.”

Un vrai numéro 6

Entre Caqueret et Lepenant, il est vrai que la comparaison est assez facile à trouver. Sur la pelouse du stade Marcel Verchère, les deux jeunes footballeurs ont d’ailleurs à plusieurs reprises échangé leur position. Malgré tout, la nouvelle recrue lyonnaise apparaît plus à l’aise en sentinelle, ce qu’il confirme. “Je trouve que ma principale qualité, c’est de récupérer beaucoup de ballons, dans les duels, les actions… J’aime faire ça. Après, je peux jouer en 8 ou plus haut mais mon poste préféré, c’est 6, a-t-il confirmé. On peut alterner avec Maxence, ce qu’on a fait pendant le match. On est tout le temps en mouvement donc parfois on permute.”

Arrivé dans le Rhône “surtout pour le projet” exposé, Johann Lepenant doit désormais franchir un palier. Cela ne se fera peut-être pas tout de suite, mais il a visiblement les capacités pour y parvenir. Néanmoins la concurrence s’annonce très rude. “Il y a un changement de dimension oui, passer de Ligue 2 à Ligue 1, en plus dans un grand club. Mais je ne m’attarde pas plus que cela là-dessus, je reste concentré sur mon jeu. Je reste comme je suis, ça ne m'inquiète pas trop, a relativisé le néo-Rhodanien. Mon objectif est de progresser aux entraînements, ce qui est facilité par mes coéquipiers car lorsqu’on s’exerce aux côtés de grands joueurs, on progresse plus vite. C’est un plaisir d'évoluer avec eux. J’espère aussi jouer le week-end, on va travailler pour. C’est un défi et on verra ce qui se passera.” En tout cas, la première impression, souvent la plus importante, a été très bonne samedi contre Bourg-en-Bresse.