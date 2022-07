OL - Euro : les Pays-Bas de van de Donk dos à dos avec la Suède

Dans le choc de la poule C de l'Euro 2022, les Pays-Bas emmenés par Daniëlle van de Donk ont partagé les points avec la Suède.

Les Françaises entreront en piste ce dimanche à 21 heures face à l'Italie, mais samedi soir, elles devaient certainement observer le match entre les Pays-Bas et la Suède. En cas de qualification pour les quarts de finale de l'Euro, le futur adversaire des Bleues se trouvait probablement là, à Sheffield (Angleterre).

78 minutes pour van de Donk

Entre deux des favoris pour le titre, cette affiche était extrêmement intéressante en ce début de compétition, et ce sont les Suédoises qui ont pris logiquement le dessus en première période avec un but de Jonna Andersson (35e). En deuxième mi-temps, les championnes en titre néerlandaises ont haussé le niveau et ont été récompensées par l'égalisation de Jill Roord (1-1, 52e). Plutôt dominatrices sur la fin de la partie, les coéquipières de Daniëlle van de Donk (qui a joué 78 minutes) n'ont pas réussi à faire la différence. Le suspens reste donc entier pour connaître l'identité de l'équipe qui remportera la poule C. Plus faibles sur le papiers, la Suisse et le Portugal se sont également neutralisés (2-2).

Côté lyonnais, à noter que Damaris Egurrola est restée sur le banc pour les Pays-Bas.