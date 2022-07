Titulaire pour le premier match amical face au FBBP01, Maxence Caqueret a joué 45 minutes avant de céder sa place. Le milieu de terrain sait que l'OL doit encore progresser, mais il attend avant tout une montée en puissance pour août.

A l'OL, Maxence Caqueret fait désormais partie des certitudes, des éléments forts de l'équipe. Cela n'a aucune raison pour l'instant de changer en 2022-2023, même s'il faudra le montrer sur le terrain. Comme ses camarades, le Gone était de retour sur les terrains samedi à l'occasion du match amical face au FBBP01 remporté par l'Olympique lyonnais 4 à 2. A l'issue de la partie, le milieu de terrain avait bien conscience qu'il restait du travail à accomplir, mais comme il l'a rappelé, l'important sera d'être "prêt contre Ajaccio" pour le début du championnat.

Sur cette première rencontre amicale

"Il y a pas mal de choses à corriger mais ce n'était qu'un premier match. On va tout faire pour être au top au début du mois d'août pour bien entamer la saison. Ce mois n'a pas toujours été top ces dernières années pour nous. On espère gagner toutes nos rencontres et faire un début de championnat plein. Il faudra déjà être prêt contre Ajaccio. On a essayé de mettre en place un pressing, de faire les efforts pour répondre aux consignes du coach. Je pense qu'on a su le faire mais peut-être pas sur toute une mi-temps. A nous de modifier ça."

Son rôle dans le groupe

"Bien sûr, j'ai un nouveau rôle même si j'ai pu plus me montrer l'an passé, avoir plus responsabilités. Cette année, je vais en prendre plus, aider l'équipe à aller vers le haut. J'ai une place plus importante dans ce projet, je l'accepte et je veux l'honorer. Je me suis bien préparé et j'espère être au top cette saison."

"On sent déjà l'expérience de Lacazette"

L'apport d'Alexandre Lacazette

"On sent déjà son expérience. Il a ce rôle de leader déjà et c'est quelqu'un qui va beaucoup nous aider par la parole et par son football. Il parle beaucoup, cela est dû à son rôle. Pour nous, les joueurs à ses côtés, c'est important de communiquer pour avancer. Un joueur comme lui, on ne peut que l'écouter."

Un sentiment de revanche par rapport à l'an passé ?

"On peut dire ça. C'est resté en travers de la gorge mais je ne me fais pas de soucis, on a l'équipe et le groupe pour aller plus haut."

"Il y aura de la concurrence mais il en faut"

La concurrence dans le groupe lyonnais

"Il y en aura énormément mais il en faut dans un grand club. Ça motive chaque joueur, ça ne peut être que du bon."