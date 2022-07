FBBP01 - OL (2-4) : Lacazette, 1876 jours plus tard

Samedi, Alexandre Lacazette a rejoué pour la première fois avec l'OL depuis mai 2017. Contre le FBBP01, l'attaquant lyonnais a fêté son retour par un but, 1876 jours après le dernier inscrit face à Nice.

Voilà plus de 5 ans qu'Alexandre Lacazette n'avait pas porté le maillot de l'OL lors d'un match. Samedi, l'avant-centre était titulaire à Bourg-en-Bresse (2-4), et comme un symbole, c'est lui qui a ouvert la marque pour le premier but lyonnais de cette saison 2022-2023. Qui d'autre que lui, le buteur revenu pour apporter son expérience issue de ses années à Arsenal, pour trouver la faille après seulement 7 minutes face au FBBP01.

Un Lacazette toujours très présent dans le jeu

On dirait presque que tout cela était écrit, 1876 jours précisément après sa sortie contre Nice le 20 mai 2017 pour la dernière rencontre de l'exercice 2016-2017, où il avait d'ailleurs inscrit un doublé (3-3 score final). Brassard de capitaine sous le bras, l'attaquant a encouragé, replacé, rameuté son équipe lors de cette affiche amicale sur le terrain du pensionnaire de National. Comme il en a l'habitude, on a vu Lacazette souvent décrocher pour participer au jeu, et même s'il a encore des automatismes à développer avec ses nouveaux coéquipiers, il n'a visiblement rien perdu de sa capacité à remiser et à combiner avec ses partenaires.

"C'est bien pour lui. Que tu aies 20 ou 30 ans, c'est toujours bien de débuter par un but", acquiesçait après la partie Peter Bosz au sujet de la réalisation du numéro 91 du jour, mais aussi de celle de Moussa Dembélé après la pause. Pour l'OL, si ses deux buteurs commencent à trouver régulièrement le chemin des filets, cette cuvée 2022-2023 offrira en toute logique de bons moments pour le club et les supporteurs.