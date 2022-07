Mercato : l'OL aurait un accord avec le Real Betis au sujet d'Aouar

Le Real Betis est a priori la formation la plus proche actuellement de recruter Houssem Aouar. L'OL et le club andalou auraient trouvé un accord pour le milieu de terrain.

Comme révélé mercredi par L'Equipe, le Real Betis a visiblement la ferme volonté de recruter Houssem Aouar cet été. A un an de la fin de son contrat avec l'OL, le natif de Lyon est à la croisée des chemins, alors qu'il vit possiblement ses derniers jours du côté de son club formateur.

Un montant de 13 M€

Selon Foot Mercato, ce dossier aurait même évolué récemment. En effet, le média indique qu'un accord a été trouvé entre l'Olympique lyonnais et l'équipe andalouse pour un transfert d'un montant de 13 millions d'euros. Il existe également la possibilité d'inclure dans l'affaire un joueur dans l'opération, William Carvalho d'après la presse espagnole.

Désormais, le Real Betis échangerait avec l'international français (1 sélection) pour tenter de le convaincre d'accepter le projet. Aouar lui, ne souhaite pas se précipiter et faire le bon choix pour la suite de sa carrière. La formation qui aurait sa préférence serait en plus encore en course.