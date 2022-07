Hugo Vogel revient sur les raisons de son départ de l'OL

Début juillet, Hugo Vogel a quitté l'OL pour signer son premier contrat professionnel au FC Bâle. Le jeune défenseur est revenu sur ce départ de son club formateur.

Il ne faisait pas partie des joueurs de la génération 2004 a avoir signé un premier contrat professionnel à l'OL cet été. Hugo Vogel, pourtant élément très important du groupe vainqueur de la Coupe Gambardella et apparu plusieurs fois avec la réserve en National 2, a dû s'exiler au FC Bâle pour parapher un bail avec une équipe professionnelle.

Dans un entretien accordé à Actu Foot, le jeune défenseur a expliqué les raisons de son départ. "Je vais répondre franchement. A l'Olympique lyonnais, je ne jouais pas à mon poste. J'étais toujours à droite. C'est sûr qu'il me manquait encore pas mal de choses pour prétendre à être titulaire, mais ce changement de poste ne jouais pas en ma faveur, pense-t-il. Je me sens beaucoup mieux à gauche et même si je suis doué des deux pieds, ce ne sont pas du tout les mêmes repères."

Félicité par Lopes contre Brøndby

Dans son club formateur, Vogel a malgré tout connu de belles choses, avec notamment ce premier match contre Brøndby en Ligue Europa le 25 novembre 2021. Il était entré en jeu à la 87e à la place de Malo Gusto. "Il y a une chose dont je me rappellerai toujours, c'est Anthony Lopes qui était venu me voir depuis sa cage jusqu'au milieu de terrain pour me féliciter et me dire : "poulet, tu vas voir, c'est incroyable, bienvenue dans le monde des grands", raconte-t-il. Ce sont des moments magiques que je n'oublierai pas."

Enfin, le latéral de 18 ans évoque les joueurs qui l'ont marqué durant son passage à l'Olympique lyonnais. "Mohamed El Arouch. Toute sa technique, son toucher de balle... C'est très très fort. Après, j'ai joué un peu avec Rayan Cherki et j'ai vu que ce n'était pas mal non plus, se rappelle-t-il. Ce qu'on voyait à l'entraînement et en match, c'était du costaud. C'est vrai qu'à l'OL, tout le monde est très fort, mais ce sont ces deux-là qui m'ont vraiment marqué."