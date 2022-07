Grâce à ce succès contre la Belgique (2-1), les Bleues sont assurées de voir les quarts de finale de l’Euro. De retour comme titulaire, Griedge Mbock a inscrit le but de la qualification juste avant la pause. Delphine Cascarino a été élue meilleure joueuse.

Au lendemain de la fête nationale, la France est en quarts de finale de l'Euro. Mieux, elle est assurée de finir première de son groupe et pourra aborder son dernier match de poule, lundi contre l'Islande, sans aucune pression. Jeudi soir (21h) au New York Stadium de Rotherham, les Bleues de Delphine Cascarino, élue meilleure joueuse de la rencontre, ont fait le job face à la Belgique (2-1). Devant un peu plus de 8 000 spectateurs, tout a été décidé dans un premier acte où plusieurs Lyonnaises ont performé.

Cayman et Mbock buteuses

Laissée sur le banc contre l'Italie (5-1), Griedge Mbock a retrouvé une place de titulaire aux côtés de sa capitaine à l'OL, Wendie Renard, dans l'axe de la défense tricolore. La Fenotte de 27 ans a réussi son retour en inscrivant, d'un joli coup de tête, le but de la qualification juste avant la pause (2-1, 41e). En début de match, Kadidiatou Diani avait ouvert le score au terme d'un superbe mouvement initié par une longue ouverture de Renard depuis sa défense (1-0, 6e). Mais après la sortie sur blessure de Marie-Antoinette Katoto (17e), les Françaises ont été bousculées par une sélection belge dominatrice au milieu de terrain. Face à ses coéquipières à Lyon, Janice Cayman a réduit la marque en prenant le dessus sur sa capitaine en club (1-1, 36e).



Renard manque un pénalty

Moins impressionnante que face aux Italiennes, la France aurait définitivement pu se mettre à l'abri en toute fin de rencontre si Wendie Renard n'avait pas manqué le coche sur pénalty (90e). Selma Bacha est entrée peu après l'heure de jeu tandis que Melvine Malard a remplacé l'intenable Cascarino, omniprésente en première période, dans le temps additionnel. Pendant que la Belgique poursuit ses 35 anneés de disette contre son voisin français, les Bleues ont assuré l'essentiel en terres anglaises.