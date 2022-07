Ce devait être le match le plus compliqué des Bleues sur le papier dans cette phase de poules de l’Euro 2022. En perpétuelle amélioration depuis quelques années derrière la, l’représentait une véritable piège pour la. Finalement, il n’y a pas eu de match (5-1) avec des Françaises qui ont étouffé rapidement leur adversaire derrière Grace. Touchée au genou durant la préparation, la milieu dua montré qu’elle était parfaitement remise, s’offrant un triplé en 45 minutes.

Le premier acte de cette entrée en lice a d’ailleurs été une vraie démonstration collective et technique des joueuses de Corinne Diacre, largement supérieures. Marie-Antoinette Katoto y est allée de son but avant que Delphine Cascarino ne corse l’addiction avec un missile à l'entrée de la surface pour une "manita" en seulement une mi-temps (5-0). L’ailière était avec Wendie Renard la seule joueuse de l’OL titulaire dimanche soir. Selma Bacha et Melvine Malard sont entrées en jeu en seconde période tandis que Griedge Mbock est restée sur le banc. Diacre a préféré aligner Tounkara aux côtés de Renard. Prochain match pour les Bleues jeudi contre la Belgique de Janice Cayman.