Jean-Michel Aulas se confie sur sa fierté du modèle OL

Voilà plus de 35 ans désormais que Jean-Michel Aulas est président de l'Olympique lyonnais. Le président s'est confié sur sa fierté d'avoir bâti le modèle OL.

En homme d'affaires averti, Jean-Michel Aulas sait à quel point réussir dans cet univers n'est pas chose aisée. Après plus de 35 ans à la tête de l'Olympique lyonnais, le dirigeant rhodanien s'apprête à progressivement passer la main avec la venue de John Textor.

A 73 ans, lorsqu'il se retourne sur sa vie entrepreneuriale, le président directeur général de l'OL Groupe place d'ailleurs la réussite de son club devant celle de son ancienne entreprise, Cegid, qu'il a fondé en 1983 et cédé en 2016. "Je suis plus fier de l’OL parce que c’était plus difficile. Des exemples de pérennité économique, sportive, telle qu’on l’a monté, car je ne suis pas tout seul, j’ai autour de moi une équipe exceptionnelle depuis 35 ans, il n’y en a pas beaucoup, rappelle-t-il dans un entretien au Progrès. Les Américains nous ont dit qu’ils n’allaient rien changer car ils venaient chercher chez nous la compétence, le modèle."

"Ne pas faire le pas de trop"

Jean-Michel Aulas est surtout satisfait de laisser un héritage important avec l'Olympique lyonnais. Alors formation de 2e division, il l'emmène durant les années 2000 sur le toit de l'Hexagone. Même si ces dernières saisons sont moins abouties sportivement, le bilan qu'il dresse de ses décennies à la tête de l'OL est bon. "Je retiens que j'ai construit quelque chose qui durera après moi. Avec l’arrivée d’Américains qui paient des sommes considérables pour venir là, au-delà de la passion, vous avez l’impression d’avoir construit quelque chose qui va durer. Dans le foot, la pérennité est ce qu’il y a de plus difficile, assure-t-il. Je plains les gens qui sont sortis du foot et qui ont chopé une maladie grave derrière, ou qui se sont retrouvés ruinés voire montrés du doigt par tout le monde, comme Roger Rocher (ancien président de l'ASSE). C’est peut-être ce qui m’a guidé tout au long du parcours, ne pas faire le pas de trop."