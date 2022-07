OL - Euro 2022 : "70 000 personnes, c'est énorme", s'enthousiasme Mbock

L'équipe de France fait son entrée dans l'Euro 2022 dimanche mais les Bleues ont déjà eu un aperçu de l'engouement en Angleterre. Interrogée sur la question, Griedge Mbock n'en revenait pas de voir autant de monde à Old Trafford pour le match d'ouverture.

L'attente commence à se faire mais les joueuses de l'équipe de France doivent prendre leur mal en patience. Arrivées en Angleterre mardi, les Bleues ne disputeront que dimanche leur premier match de l'Euro 2022 contre l'Italie. Il faut donc s'occuper en même temps que les séances d'entraînement permettent de monter en puissance d'ici à dimanche. Pour passer le temps, les coéquipières de Wendie Renard peuvent toujours observer de potentielles adversaires avec les premiers matchs de l'Euro qui a débuté mercredi.

Pour Angleterre - Autriche, Old Trafford avait affiché complet pour ce match d'ouverture. Un engouement populaire à Manchester qui en a impressionné plus d'un(e) à commencer par Griedge Mbock. La défenseure de l'OL, qui a pourtant vécu le Mondial 2019 à domicile, n'en revenait pas en conférence de presse. "Pour parler de l’affluence, c’était énorme. 70 000 personnes environ, ce sont des affluences qui font rêver. C’était un stade plein, c’est bien pour le football féminin et le début de cette compétition."