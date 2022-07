Ligue 1 : l'OL parmi les clubs les plus capés de l'histoire

Depuis 1989, deux ans après l'arrivée de Jean-Michelaux commandes de l'OL, le club rhodanien s'est installé durablement en première division, ne perdant plus jamais sa place dans l'élite du football français. Une longévité au plus haut niveau, qui permet àde compter parmi les pensionnaires les plus expérimentés du championnat de France. À moins d'un mois de la reprise de la Ligue 1, le site officiel du championnat français a décidé de faire les comptes. Sur les 20 clubs engagés pour la saison 2022-2023, l'est la quatrième formation la plus capée de l'histoire de la première division.