Décisif avec l'OL et Manchester City, Cherki égale Payet et Mbappé

Auteur d'une offrande pour Phil Foden face à Al-Hilal, Rayan Cherki entre dans un cercle fermé avec Dimitri Payet et Kylian Mbappé.

Rayan Cherki n'en finit plus de monter en puissance depuis plusieurs mois maintenant. Il a réalisé une dernière saison de grande qualité avec l'OL, en inscrivant notamment 12 buts en 34 titularisations avec son club formateur. De plus, il a fini meilleur passeur de Ligue 1 (11) et de Ligue Europa (8).

Un exercice 2024-2025 qui lui a valu ses deux premières sélections en équipe de France (un but et une passe décisive), face à l'Espagne et à l'Allemagne en Ligue des Nations. De plus, Manchester City a misé 36,5 millions d'euros (+6 de bonus) sur le joueur de 21 ans. Aussitôt arrivé chez les Cityzens, Rayan Cherki participait à la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Il a notamment ouvert son compteur de buts avec le club anglais dès son 2e match contre l'Al-Aïn FC (6-0).

Place à un peu de repos désormais

L'aventure a néanmoins pris fin mardi en huitièmes de finale. Dans une rencontre spectaculaire, les Mancuniens se sont inclinés au bout du suspense, 4-3 face à Al-Hilal (prolongations). Un résultat inattendu puisque Manchester City faisait partie des grands favoris à la victoire finale. Le club anglais chute donc dès les 8es de finale de la Coupe du monde des clubs.

Remplaçant au coup d'envoi, Rayan Cherki a réalisé une passe décisive dont il a le secret, à la 104e minute pour Phil Foden (3-3). Un ballon parfaitement enroulé au second poteau. C'est tout bonnement la 21e passe décisive de l'ancien Lyonnais lors de la saison 2024-2025. Vingt avec l'OL (onze en championnat, une en Coupe de France et huit en Ligue Europa) et une toute première avec Manchester City. Avec vingt-et-une offrandes, Rayan Cherki rejoint Dimitri Payet (OM, 2017-2018) et Kylian Mbappé (PSG, 2021-2022), qui avaient également atteint ce chiffre plus qu'honorable, d'après Stats Foot.