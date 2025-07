Lacazette (ex-OL) : "Vous resterez à jamais dans mon coeur"

Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après un retour réussi dans son club formateur, Alexandre Lacazette fait ses adieux à l'OL avant de rejoindre l'Arabie saoudite.

C'est le mercato estival des départs marquants. Rayan Cherki à Manchester City. Et maintenant Alexandre Lacazette au Neom SC (Saudi Pro League). L'attaquant français a marqué de son empreinte l'Olympique lyonnais. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club avec 201 en 391 matchs sous la tunique blanche.

Pour son ultime saison avec l'équipe de Paulo Fonseca, il a rendu une copie tout à fait correcte avec 19 buts et 3 passes décisives en 42 rencontres disputées. De plus, il a atteint le seuil des 20 buts à 6 reprises sur 10 saisons passées dans le club rhodanien. En 2016-2017, il inscrit 37 buts en 45 matchs... Vainqueur de la Coupe de France et du Trophée des Champions en 2012, Alexandre Lacazette a publié un message émouvant sur son compte Instagram ce mardi.

"J'ai toujours tout donné pour ce badge"

C'est un moment plein d'émotion pour le joueur de 34 ans né à Lyon. "Il n’est jamais facile de trouver les bons mots pour dire au revoir au club qui m’a façonné, le club où j’ai grandi non seulement en tant que joueur, mais en tant que personne. De l’académie à la première équipe, chaque but, chaque victoire, chaque défi a tellement compté pour moi. Votre soutien, vos voix au stade et votre foi en moi m’ont porté à travers tant de moments, et je serai toujours reconnaissant", commence-t-il.

"J’ai toujours tout donné pour ce badge, et c’est avec tout mon cœur que je remercie mes coéquipiers, le personnel et surtout vous, les fans, qui êtes là depuis le début. Nous avons partagé de beaux moments que je n’oublierai jamais. Il est maintenant temps pour moi de commencer un nouveau chapitre, mais ce club restera à jamais dans mon cœur. Merci d’avoir réalisé mon rêve de jouer pour mon club d’enfance, et de m’avoir donné des souvenirs que je porterai pour le reste de ma vie. Avec amour. Le Général", conclut-il. Un long et beau texte accompagné d'une vidéo de son dernier match avec l'OL contre Angers, le 17 mai dernier. Une victoire 2-0 et un doublé de Lacazette. Un clap de fin en apothéose avec la barre des 200 buts dépassée (201).