Alexandre Lacazette après son 200e but avec l’OL contre Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Quand la question de savoir s'il est une légende de l'OL ou non, Alexandre Lacazette crée le débat comme on a pu le voir lundi dans "Tant qu'il y aura des Gones". À la table des plus grands attaquants lyonnais, le numéro 10 restera dans l'histoire à plus d'un titre.

C'est un sujet qui a enflammé les débats lundi sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". Pendant plus d'une vingtaine de minutes, notre consultant Nicolas Puydebois et notre invité Kévin Lanoir, conseiller sportif et proche d'Alexandre Lacazette, ont débattu sur la place du capitaine dans l'histoire de l'OL. Pas forcément de savoir à quelle place il serait dans un top historique du club rhodanien, mais tout simplement de savoir s'il est une légende ou non. Un terme qui a dérangé notre consultant qui le considère "comme galvaudé de nos jours". Néanmoins, en ayant joué son 391e et dernier match avec l'OL, la question se pose forcément autour de la personne d'Alexandre Lacazette.

Et comme tout débat, la sensibilité des uns et des autres rentre en compte. Que l'on soit un supporter lyonnais de 15 ans ou un autre de 40 ou de 70 ans, la réponse sera forcément différente et c'est aussi ce qui fait le charme. La question n'est donc pas de savoir si Alexandre Lacazette est une légende de l'OL ou non. Chacun se fera sa propre opinion et personne ne pourra remettre en question ses agissements pendant une décennie dans son club formateur.

Une fin de rêve

Finalement, son dernier match est à l'image de ce qu'il risque de rester de Lacazette entre Rhône et Saône. Il avouait ne pas avoir pu rêver meilleure fin et personne ne pourra venir le contredire. Dans l'hommage qui lui a été rendu, il y a eu le fond et la forme. La forme avec les tifos de tout le Parc OL et l'instant de communion après la rencontre dans le rond central. Le fond avec un doublé comme cadeau d'adieu et surtout une qualification européenne. Mais dans 10 ou 20 ans, ce n'est pas la victoire 2-0 contre Angers qui restera de cette dernière. C'est bien le passage d'un cap que tout le monde attendait samedi dernier.

Celui des 200 buts inscrits avec l'OL, rejoignant ainsi Fleury Di Nallo dans cette catégorie. "Il a passé cette barre et de voir qu'ils ne sont que deux à l'avoir, ça place forcément le curseur au moment de juger sa carrière", concède Nicolas Puydebois. Si Di Nallo a eu certainement chaud pour son record, le triple vainqueur de la Coupe de France (64, 67, 73) va pouvoir dormir encore un moment sur ses deux oreilles, car ses 222 buts ne sont pas près d'être atteints.

Derby, Parc OL… Il aura su s'inscrire dans la légende

Alexandre Lacazette aurait certainement voulu le toucher du doigt, mais il l'a simplement effleuré "sans aucune frustration". Avec ses 201 réalisations, il risque de garder un moment sa deuxième place dans le livre des records. Il sera de toute façon souvent présent dans ce bouquin, lui qui a marqué le club à sa façon. Sa célébration du "Général" ne traversera peut-être pas les époques, mais il restera comme le premier buteur de l'histoire du Parc OL, dont il est l'attaquant le plus prolifique (75 buts).

Il a aussi marqué de son empreinte le passage du club à Gerland, finissant avec un triplé lors du dernier derby de l'histoire contre Saint-Etienne dans l'antre du 7e arrondissement de Lyon. La longévité est devenue quelque chose de rare dans le football d'aujourd'hui et en franchissant les portes du Top 10 des joueurs les plus capés, Lacazette rentre définitivement son nom dans l'histoire. Même si c'est avant tout pour des performances individuelles plus que collectives.

Un seul titre et des rendez-vous manqués

Certainement, là où le bât blesse pour de nombreux observateurs au moment de juger l'impact du désormais ex-numéro lyonnais. À la différence de certains coéquipiers, dont Corentin Tolisso, son palmarès avec l'OL n'est pas vierge puisqu'il a remporté la Coupe de France 2012 contre Quevilly. Il n'avait certes que 21 ans, mais c'est bien celui qui offre l'unique but de la soirée à Lisandro Lopez. Néanmoins, il ressort de la frustration au moment de s'attarder sur ces lignes. Ne pas avoir réussi à gagner un autre titre en dix ans de carrière reste un point noir.

Est-ce simplement sa faute ou a-t-il été mal entouré ? Il y a pourtant eu des possibilités, même si le PSG s'est souvent mis en travers de la route des Lyonnais. Toutefois, "il y avait la place pour gagner une coupe de France ou deux. Il y avait la place pour faire autre chose, car des équipes ont réussi à le faire." Dans la course au titre en 2016, il échoue en finale de la Coupe de la Ligue à deux reprises (2012 et 2014) et la saison dernière en Coupe de France.

Il y a aussi les traumatismes en Ligue Europa, parce qu'il est au sommet de sa forme en 2017 lors de l'élimination contre l'Ajax et que son déficit physique à l'aller a fait du mal. Huit ans plus tard, il sera capitaine d'une formation qui a mené 4-2 à Old Trafford à sept minutes de la fin et qui s'est inclinée 5-4. Tout n'est pas de son propre fait, et heureusement. Néanmoins, dans son histoire, il y a aussi ces rendez-vous manqués qui auraient réglé bien plus rapidement la question de légende ou pas.