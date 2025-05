L'OL passera devant la DNCG le 24 juin

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Près d'un mois et demi après la fin de la saison, l'OL jouera son avenir en Ligue 1 devant la DNCG. Le rendez-vous a été fixé au 24 juin à Paris.

Tout un club sait désormais. Des dirigeants aux supporters en passant par les joueurs et les salariés, tous savent à présent que l'avenir de l'OL se jouera le 24 juin prochain du côté de Paris et de la DNCG. Ayant refermé le livre de la saison 2024-2025 sur le terrain, le club lyonnais a dorénavant un tout autre match à jouer. Il est bien plus important que tout le reste, car c'est le futur en Ligue 1 qui va se jouer dans les prochaines semaines.

Comme avancé par L'Équipe, John Textor a un peu plus d'un mois pour tenter de rassurer au maximum le gendarme financier du foot français avec des garanties financières solides. Pour rappel, la DNCG avait envoyé une note à tous les clubs annonçant que ces derniers ne devraient pas compter de droits TV ni de promesses de ventes dans le budget prévisionnel. De quoi chambouler un peu les habitudes.

Des ventes de joueurs réalisables d'ici à la réunion ?

À l'OL, il faudra bien plus que tout ça pour éviter de voir la rétrogradation en Ligue 2 prononcée en novembre dernier confirmée. D’après nos informations, le gendarme financier n’aurait pas vraiment intérêt à rétrograder l’OL en Ligue 2. Il se murmure donc qu’il sera enclin à ne pas le punir de la sorte. Quitte à être très contraignant sur tout le reste, comme le recrutement et la masse salariale. Mais, il faudra malgré tout que Textor apporte des garanties. Que ce soit avec des ventes de joueurs entre le 1er juin, date de l'ouverture du mercato, et le 24 du mois. Ou alors avec la réalisation des deux dossiers mis en avant en novembre, à savoir la vente des parts de Crystal Palace et l'entrée à la Bourse de New-York.