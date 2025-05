Mercato : en fin de contrat, Samuel Umtiti (ex-OL) quitte Lille 

Samuel Umtiti, défenseur de Lille (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Deux ans après son arrivée, Samuel Umtiti s’apprête à être libre de tout contrat. Le défenseur ne sera pas prolongé par Lille et à 31 ans, il est à la recherche d’un nouveau défi.

Treize matchs en deux saisons et puis s’en va. A l’été 2023, Lille a fait le pari de recruter Samuel Umtiti, qui sortait d’un exercice relativement plein avec Lecce en Serie A, où il était prêté (25 affiches disputées). Mais cette venue n’a pas eu le bénéfice sportif espéré pour Bruno Genesio et son staff. Si l’entraîneur nordiste connaît très bien le défenseur central pour l’avoir côtoyé du côté de l’Olympique lyonnais entre 2015 et 2016, ça n’a pas porté ses fruits du côté du LOSC.

Arrivé librement suite à la fin de son aventure avec le FC Barcelone, le champion du monde 2018 a d’abord pu enchaîner quelques apparitions en 2023-2024 (treize entre septembre et janvier), avant de rechuter. Fragile physiquement depuis plusieurs années, il s’est fait opérer du genou en début d’année 2024. Le natif de Yaoundé (Cameroun) n’a pas rejoué depuis.

De retour sur le banc depuis trois matchs

Absent des terrains à partir de janvier 2024, il a pu revenir, mais seulement sur le banc. Il s'y est installé lors des trois dernières parties de 2024-2025. Il n’est cependant pas entré en jeu. Mais on peut supposer qu’il sera apte à attaquer une préparation dans un autre club.

Car c’est cela désormais qui attend Samuel Umtiti. Qualifiée pour la Ligue Europa grâce à sa cinquième place, la formation lilloise n’a pas prolongé le joueur de 31 ans. Comme Mitchel Bakker, Chuba Akpom, Angel Gomes, Vito Mannone, Rémy Cabella et Jonathan David, il part vers un nouveau projet pour 2025-2026. Pour l’heure, rien n’a filtré quant à une potentielle future destination.