Umtiti (ex-OL) de retour avec Lille un an et demi après

Samuel Umtiti, défenseur de Lille (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Sur le flanc depuis janvier 2024, Samuel Umtiti voit une partie du bout du tunnel avec Lille. Le défenseur a été convoqué par Bruno Genesio pour le choc contre Marseille, ce dimanche.

Comme un symbole, son dernier match en Ligue 1 remonte au 26 novembre 2023 face à l’OL. Paulo Fonseca, alors coach du LOSC, lui avait donné quelques minutes de jeu dans son ancien stade pour une courte victoire lilloise 1-0. Depuis, Samuel Umtiti n’a plus refoulé une pelouse française et son dernier match se faisait le 21 janvier 2024, contre le Racing Club de France en Coupe de France (1-0). Une très longue traversée du désert jouxte la trajectoire du défenseur français dans le nord de la France. En raison d’une intervention chirurgicale à son genou gauche qui lui gâche la vie depuis 2018, Umtiti est resté sur le carreau (13 matchs depuis son arrivée).

En fin de contrat dans trois matchs

Ayant retrouvé son ancien joueur entre Rhône et Saône ces derniers mois, Bruno Genesio n’a toujours pas pu partager un moment avec son défenseur. Le fera-t-il d’ici à la fin de la saison alors que Samuel Umtiti est en fin de contrat ? Cela semble difficile, mais une bonne nouvelle a fait son apparition samedi au moment de l’annonce du groupe du LOSC contre Marseille. Pour la première fois depuis un an et demi, le champion du monde 2018 sera en tenue pour un match. Cela ne devrait pas être suffisant pour gratter quelques minutes dans le choc, mais c’est déjà une victoire en soi.