OL - Médias : l'ES Saint-Priest invité de TKYDG lundi

Les dirigeants de l'Entente Sportive de Saint-Priest seront les invités de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi 5 mai pour parler de l'actualité autour de l'OL.

Sera-t-il question d'une victoire face à Lens ou tout simplement de la fin des espoirs de Ligue des champions pour l'OL ? Ce lundi 5 mai, un nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" se tiendra en direct à partir de 19h. Comme chaque semaine, l'heure d'émission tournera autour de l'actualité du club lyonnais et notamment du match contre les Sang et Or qui se tient ce dimanche (17h15). Pour débattre avec Nicolas Puydebois et Enzo Reale, l'équipe de TKYDG recevra les dirigeants de l'ES Saint-Priest.

Ensemble, ils débattront de la prestation des joueurs de Paulo Fonseca contre Lens. Il devrait malgré tout être question également du passage de John Textor au lendemain du derby à Saint-Etienne pour le tournoi organisé par le club san-priot. Une présence qui laisse entendre un futur partenariat ? Les dirigeants de l'ESSP apporteront certainement une réponse à cette interrogation.

Pour rappel, vous pouvez retrouver ce numéro de TKYDG en direct, comme vous en avez l'habitude désormais, à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV