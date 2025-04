Textor (OL) présent au tournoi de l’Entente de Saint-Priest

Après les déplacements à Manchester et Saint-Etienne la semaine passée, John Textor a fait quelques heures de rab à Lyon. L’occasion pour le propriétaire de l’OL d’aller donner un coup d’envoi fictif à l’occasion du tournoi de l’Entente de Saint-Priest, lundi.

Il a beaucoup de défauts et non des moindres quand on est propriétaire d’un club de foot, mais John Textor a pour lui d’être un vrai passionné du ballon rond. L'Américain n’est jamais le dernier à le rappeler en affirmant regarder des dizaines et dizaines de matchs par mois. Il n’hésite aussi jamais à donner de sa personne pour aller à la rencontre des plus jeunes, lui dont la formation reste une priorité malgré les récentes rumeurs d’une fermeture de la préformation à l’OL. La saison dernière, il avait assisté en tribune au derby U17 entre l’OL et Saint-Etienne, il avait pris ses quartiers à Neuville pour le tournoi annuel U15 ou encore il était passé à Meyzieu à l’improviste avec Pierre Sage pour le plus grand bonheur de jeunes pousses lyonnaises.

L'Américain aime le terrain

En ce lundi de Pâques, John Textor a encore choisi d’innover pour tenter d’effacer les désillusions de Manchester United et du derby contre les Verts. Au lendemain de la défaite controversée dans le Forez, l’Américain a fait une apparition du côté de Saint-Priest. Non pas sur le terrain de l’ASSP, qui a mis un terme à son partenariat avec l’OL, mais sur celui de l’Entente de Saint-Priest. À l’occasion du tournoi de Pâques du club san-priot, Textor est venu donner le coup d’envoi fictif d’un de ces matchs U13. Cette venue (presque) incognito, les dirigeants de l’Entente pourront sûrement l’expliquer le 5 mai prochain, puisqu’ils seront les invités du nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones".