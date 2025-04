Cinq ans après son retour dans le Réseau Excellence de l’OL, l’AS Saint-Priest a choisi de quitter le club lyonnais pour s’associer à l’AS Monaco. Une décision que regrette Matthieu Louis-Jean, le directeur technique lyonnais.

En acceptant la casquette directeur technique de l’OL ces derniers mois, Matthieu Louis-Jean n’a pas seulement accepté d’être mis un peu plus en lumière avec le groupe professionnel. Sa mission dépasse désormais le simple cadre du recrutement de l’équipe première et nombreux sont les dossiers qu’il doit gérer, notamment au sein de l’Académie. Ces dernières semaines, il a été question du déménagement des équipes de jeunes à Décines, une position confirmée par "MLJ", mais c’est avant tout la fin du partenariat entre l’OL et l’AS Saint-Priest qui fait couler beaucoup d’encre depuis quinze jours.

S’estimant lésé et mis de côté depuis l’arrivée de John Textor, le club san-priot a fait le choix de quitter le Réseau Excellence du club lyonnais pour rejoindre le giron de l’AS Monaco. Une décision difficile à avaler à l’OL. "J'ai un peu de mal avec cette sortie, a avoué Louis-Jean lundi dans Tant qu’il y aura des Gones. Je pense que c’est une décision du président de l’AS Saint-Priest. On a toujours gardé le contact. Bien sûr qu’il y a une transition, c’est vrai, John Textor est arrivé il y a un peu moins de deux ans et dans les périodes de transition, certaines choses mettent du temps à se mettre en place. Mais je pense qu’il y a eu de la continuité dans nos partenariats."

Des U9 de l'ASSP interdits de détection ce mercredi

Depuis maintenant une semaine, l’ASSP, qui a vu passer des joueurs comme Rayan Cherki ou Nabil Fekir, est désormais lié avec Monaco, quittant ainsi le giron lyonnais pour la deuxième fois. Si Patrick Gonzalez a mis en avant le manque d’intérêt de John Textor, le club rhodanien avait déjà quitté l’OL une première fois en 2014, rejoignant le rival stéphanois jusqu’en 2020. De quoi faire sourire Matthieu Louis-Jean qui pointe que "ce n’est pas la première fois que ce monsieur utilise cette méthode pour changer de partenariat." Cela reste malgré tout un coup dur pour le club lyonnais, qui perd un gros vivier, même si cela n’empêchera pas de jeunes pousses san-priotes de rejoindre le grand club de la région.

Néanmoins, il n’y aura plus de priorité pour l’OL. "Ce qui me dérange, c’est que les perdants sont les joueurs, les familles, car j’imagine qu’en étant de la région, on veut jouer à l’OL. C’est une décision qui est forte, on doit faire avec mais il est vrai que la réussite est plus importante quand on reste dans le local. J’aurais préféré qu’on en parle avant." Les relations tendues ne devraient pas s’apaiser puisque comme avancé par nos confrères du Progrès, le président de l’ASSP a envoyé une note courant mars, dont Olympique-et-Lyonnais a eu connaissance, pour prévenir que les U9 du club qui participeraient à la détection de l’OL ce mercredi à Meyzieu "seront remerciés par le club. Pour les concernés, merci de bien vouloir prendre vos responsabilités." Du côté du club lyonnais, on assure que les convocations avaient été envoyées en jours et en heures.