Moussa Niakhaté (OL) (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Comme chaque saison depuis 2009, le meilleur joueur africain de Ligue 1 est récompensé par le trophée Marc-Vivien Foé. En 2024-2025, Moussa Niakhaté fait partie des nommés et représentera l’OL.

Son transfert a beaucoup fait parler et continuera de faire parler à la vue des comptes dans le rouge de l’OL. Toutefois, en quelques mois, Moussa Niakhaté a réussi à se fondre dans le collectif lyonnais et à se faire apprécier grâce à une belle personnalité. Si les performances sont fluctuantes, le défenseur a connu une montée en puissance ces dernières semaines. Titulaire sous Pierre Sage puis Paulo Fonseca, Niakhaté a disputé 33 rencontres avec son nouveau club et reste encore dans l’attente de sa première réalisation. Ces récentes sorties lui ont certainement permis de voir son nom faire partie des douze nommés pour le trophée Marc-Vivien Foé, décerné par les chaînes RFI et France 24, du groupe France Médias Monde.

Aubameyang tenant du titre

Mardi, la liste des joueurs en lice pour le titre de meilleur Africain de la Ligue 1 en 2024-2025 a été dévoilée. On y retrouve donc Moussa Niakhaté qui devra faire avec la concurrence d’Achraf Hakimi (PSG), Eliesse Ben Seghir (Monaco), Moses Simon (Nantes) ou encore l’ancien Lyonnais désormais à l’OM, Amine Gouiri. Le trio final sera annoncé le 5 mai, et le nom du lauréat sera révélé le lundi 12 mai. La saison passée, Pierre-Emerick Aubameyang avait décroché le trophée créé en 2009 et rendant hommage à Foé, ancien milieu de l’OL, décédé tragiquement sur la pelouse de Gerland en 2003 lors d’un match de Coupe des Confédérations avec le Cameroun.