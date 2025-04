L’OL rattrapé par l’absence de Fonseca sur le banc

Suspendu depuis maintenant presque un mois, Paulo Fonseca et son groupe avaient plutôt bien géré cette absence jusqu’à là. Malheureusement, plus que le revers à Strasbourg, la manière a rappelé à quel point la non-présence du Portugais sur le banc de l’OL pouvait être handicapante.

Depuis lundi après-midi, les joueurs de l’OL sont tournés vers la réception de Lille. La venue du club nordiste est à double tranchant, samedi soir (21h05) à Décines. Affronter un concurrent direct pour la Coupe d’Europe et la Ligue des champions est le meilleur moyen d’effacer la désillusion de Strasbourg (4-2) vendredi dernier. Dans le même temps, cela peut pousser un peu plus l’OL dans le doute avec une nouvelle contreperformance en une semaine. À quelques jours de recevoir Manchester United, ce serait clairement le scénario du pire, avec un podium qui s’envole tout comme les autres places européennes.

Invité de "Tant qu’il y aura des Gones", Matthieu Louis-Jean ne veut logiquement pas penser à ce schéma négatif et compte sur la réaction d’orgueil des joueurs lyonnais pour relancer cette course européenne qui va tenir en haleine la Ligue 1 jusqu’à la 34e journée. Samedi, OL - Lille sera synonyme de retrouvailles avec Bruno Genesio de retour à Décines, mais aussi pour Paulo Fonseca avec le LOSC. Enfin, elles seront très superficielles puisque pour la quatrième fois, le Portugais n’aura pas l’opportunité d’accès au gazon décinois en avant-match, ni même aux vestiaires.

Le discours de Rosenior a fait la différence à la pause

Comme face au Havre avant la trêve internationale, Fonseca prendra place en tribunes de presse aux côtés de son analyste vidéo Nelson Duarte et des autres membres de cette cellule. Il espère la même fin heureuse que face au club normand et espère surtout que son absence ne sera pas remis au centre des débats. Il n’était d’ailleurs pas dupe. Après la victoire à Nice et avant celle au Havre, le Portugais avait concédé que "son absence ne faisait pas débat tant que l’OL gagne". Il était difficile de lui donner tort sur le moment et la défaite à Strasbourg a forcément remué le couteau dans la plaie. Avec Paulo Fonseca sur le banc à la Meinau, la formation lyonnaise aurait-elle coulé dans de si grandes largeurs en deuxième mi-temps ?

L’heure n’est pas de refaire le match, car on a pu constater que l’OL avait certainement réalisé la meilleure mi-temps de sa saison sans son coach, quelques minutes auparavant. Toutefois, le scénario de la rencontre pousse à pointer cette absence, tout comme les propos de Liam Rosenior. Ce n’était assurément pas une pique envoyée à son homologue, mais le technicien strasbourgeois a avoué avoir "tenu un discours pêchu et musclé à la pause". Il faut dire que le premier acte de son équipe avait été loin des standards aperçus ces dernières semaines. Les remontrances ont fait leur effet et le RCSA a roulé sur l’OL pendant 45 minutes.

La venue de Lille cruciale à plus d'un titre

Jorge Maciel a eu beau faire de grands gestes dans sa zone technique, accompagné par Paulo Ferreira, rien n’y a fait avec cette équipe lyonnaise méconnaissable. Il y a deux semaines, Michael Napoletano avait pointé cette présence, qui peut paraitre futile, qui peut manquer sur le banc et changer les choses. D’un simple geste, d’un simple regard. À Strasbourg, l’OL a pour la première fois depuis un mois manqué de ce soutien ou de ce caractère pour ne pas couler dans les grandes largeurs. Au club, on ne veut pas s’en servir d’excuse, même si la situation est "handicapante" comme l’a souligné Matthieu Louis-Jean, lundi soir sur le plateau de TKYDG. "Il est clair que l’on préférerait avoir le coach avec nous. On s’adapte. Jorge (Maciel) a pris le relais sur le match. Tout le monde doit donner un peu plus."

Les victoires à Nice et contre Le Havre ont montré que Fonseca "peut s’appuyer sur un staff compétent, qui fait ce qu’il faut." Est-ce suffisant pour limiter l’impact auprès des joueurs ? L’OL se doutait bien que tout ne pourrait pas être tout rose pendant les neuf mois de suspension retenus contre son coach. Si la direction attend un rebond des joueurs, elle espère aussi que cette venue de Lille ne créé pas une atmosphère tendue et négative autour du collectif lyonnais. Car, un coach en moins et une qualification européenne compromise viendrait assombrir un ciel déjà peu accueillant sur le domaine financier.