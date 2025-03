L'OL enchaîne, Tolisso et Cherki boycottés par Deschamps ?

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" était de retour pour un nouveau numéro. Sans Nicolas Puydebois certes, mais toujours avec la bonne humeur pour décrypter l'actualité riche de l'OL.

Un seul être vous manque, mais tout n'est pas dépeuplé. Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" a dû faire sans Nicolas Puydebois, parti profiter de quelques jours de repos. Cela n'a pas empêché un nouveau numéro de TKYDG à partir de 19h avec Michael Napoletano dans le rôle d'invité aux côtés d'Enzo Reale. Avec l'entraîneur de l'AS Saint-Priest, il a forcément été question de la victoire (4-2) de l'OL contre Le Havre. Trois points qui font du bien au classement puisque les Lyonnais remontent à la cinquième place, mais pointent surtout à quatre points de l'OM, deuxième de Ligue 1.

Après la trêve internationale qui débute ce lundi, les joueurs de Paulo Fonseca vont devoir enchaîner et pourraient bien faire de nouvelles belles opérations. Avec Strasbourg et Lille pour les 27e et 28e journées de Ligue 1, le duel pour l'Europe va faire rage. Le tout avant un choc que la plupart des supporters de l'OL attendent : le quart de Ligue Europa contre Manchester United.