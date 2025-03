Ce lundi, à partir de 19h, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est en direct et reviendra sur la victoire de l’OL contre Le Havre. L’occasion de revenir sur la forme de Georges Mikautadze et de se projeter sur les échéances à venir dont Manchester United.

Pas de Nicolas Puydebois ce lundi soir, mais votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est bien fidèle au rendez-vous. Ce lundi, à partir de 19h, l’équipe de TKYDG accueillera Michael Napoletano pour débriefer la victoire de l’OL contre Le Havre dimanche soir. Avec l’entraîneur de l’AS Saint-Priest, un focus sera notamment fait sur les performances récentes de Georges Mikautadze, en pleine bourre. Avec le Géorgien et une attaque en feu, la formation lyonnaise s’est relancée dans la course au podium et a un gros calendrier qui l’attend.

Tolisso et Cherki snobés ?

Avec Strasbourg et Lille, une partie de la fin de saison se joue sur les deux prochaines journées de Ligue 1 avant le gros rendez-vous d’avril. Pas le derby qui se jouera le 20, mais bien la double confrontation contre Manchester United en quarts de Ligue Europa. L’OL peut-il faire un exploit ou les Red Devils sont tout simplement prenables ? Enzo Reale, Michael Napoletano et David Hernandez tenteront de répondre à cette question avant de se projeter sur le troisième thème et les non-sélections de Corentin Tolisso et Rayan Cherki en équipe de France. Justifié ?

Comme vous en avez l’habitude désormais, votre émission est à suivre en direct tous les lundis à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.