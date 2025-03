Un arbitrage espagnol pour Bayern Munich - OL féminin

Ellie Carpenter lors d’OL – Bayern Munich (Photo by CHRISTOF STACHE / AFP)

L'OL se déplace ce mardi sur la pelouse du Bayern de Munich pour le quart de finale aller de la Ligue des champions. L'arbitre centrale est espagnole.

Après un beau succès face au Stade de Reims (8-1), l'OL féminin se déplace en Allemagne pour un choc européen face au Bayern Munich. Le match débutera ce mardi à 21 heures au FC Bayern Campus. Il sera diffusé sur les antennes de DAZN. Actuellement premières de Bundesliga avec six points d’avance sur Wolfsburg et Francfort, les joueuses d’Alexander Straus sont en grande forme. Elles devront faire un bon match pour appréhender au mieux le match retour du mercredi 26 mars. Les Lyonnaises et Munichoises s'étaient déjà affrontées en 2021 en phases de groupe de Ligue des champions.

Olatz Rivera Olmedo au sifflet

Les Fenottes s'étaient imposées à domicile (2-1) avant de chuter en Allemagne (1-0). Pour cette rencontre de Ligue des champions féminine, Olatz Rivera Olmedo sera l'arbitre centrale. L'espagnole sera assistée par Eliana Fernández González et Ainhoa Fernández. Juan Martinez Munuera et Judit Romano Garcia seront à la vidéo. Enfin, Marta Huerta De Aza sera la quatrième arbitre officielle.