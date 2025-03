Sous Fonseca, l'attaque de l'OL est en pleine bourre

Georges Mikautadze célèbre son but pour l’OL contre Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec encore quatre buts dimanche, l'OL carbure devant. En 2025, la formation lyonnaise est la troisième meilleure attaque de Ligue 1 avec 23 buts. Seuls le PSG (29) et l'AS Monaco (25) font mieux.

Avec la belle victoire face au HAC (4-2), les Lyonnais ont encore impressionné offensivement. L'Olympique lyonnais a inscrit 50 buts cette saison en Ligue 1, dépassant déjà son total de la saison dernière (49). Cette belle dynamique offensive est peut-être liée à l'arrivée de Paulo Fonseca. Depuis sa signature le 31 janvier dernier, l'OL a marqué 27 buts en neuf matchs, soit trois de moyenne par rencontre, contre 50 buts sous Pierre Sage (1,7 par match).

Mikautadze en pleine confiance

Le symbole d'une équipe en pleine confiance est caractérisé par des joueurs qui prennent des risques. C'est le cas de Georges Mikautadze, buteur (82e) et double passeur décisif pour Malick Fofana (78ᵉ-e) et Thiago Almada (90+6e) face au HAC. Son but, qui a redonné l'avantage à l'OL, avait seulement 5 % de chances de terminer au fond des filets. Mais contre toute attente, c'est bien ce qui s'est produit. Sur ses deux derniers matchs (FCSB et Le Havre), le "roi Georges" reste sur trois buts pour quatre passes décisives.

L'attaque : la plus grande force de l'OL ?

En janvier 2025, l'attaque rhodanienne peinait, avec une seule victoire obtenue contre le MHSC (1-0) grâce à un CSC de Fayad. Pour les autres matchs, face à Brest (2-1), Bourgoin-Jallieu (3-2 après TAB), Toulouse (0-0), Fenerbahce (0-0), Nantes (1-1) et Ludogorets (0-0), seulement cinq buts ont été inscrits. Depuis, avec 15 réalisations lors des cinq derniers matchs, l'armada offensive lyonnaise s'est relancée. Il est clair qu'elle sera cruciale pour l'appréhension des échéances à venir. En effet, l'OL est plus que jamais en course pour une qualification en Ligue des champions en championnat en parallèle de son parcours européen.