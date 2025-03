L’OL Futsal sort enfin de la zone rouge !

Dans le dur durant toute la saison, l’OL Futsal sort un peu la tête de l’eau. Grâce à deuxième succès de suite, les Lyonnais sortent de la zone rouge avec un point d’avance sur les deux derniers.

Et si le maintien était encore faisable ? Il y a encore deux journées, personne n’aurait forcément misé sur une présence de l’OL Futsal en D2 la saison prochaine. Pourtant, les joueurs de David Touré ont repris du poil de la bête ces dernières semaines et cela se ressent désormais au classement. Pour la première fois depuis bien longtemps, les Lyonnais ne sont pas dans la zone rouge. Il en faudra encore un peu plus pour se maintenir avec une place de barragiste actuellement, mais ils reviennent déjà de loin. Après une victoire contre l’USJ Furiani il y a presque un mois, l’OL a remis ça samedi sur le parquet de l’Elsass Pfastatt (2-4).

Ce deuxième succès de suite qui porte la marque d’un doublé de Maxime Rey et de deux réalisations de Sofiane Alla et Yanis Brourate propulse l’OL Futsal à la 8e place. Seule ombre au tableau, la victoire de Strasbourg, lanterne rouge, qui empêche les Lyonnais de prendre un petit matelas sur la dernière place. Cela pourrait être le cas dimanche prochain avec la réception du Stade Beaucairois. En effet, l’OL pourrait prendre quatre points d’avance sur son adversaire, pour le moment avant-dernier de la poule B.