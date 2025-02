L’OL Futsal renoue enfin avec la victoire et n’est plus dernier

Incapable de gagner depuis la première journée de D2, l’OL Futsal a enfin brisé cette spirale. Vainqueure de l’USJ Furiani à domicile (7-3), la formation lyonnaise en profite également pour ne plus être lanterne rouge de la poule B.

Après plus de cinq mois de disette, l’OL Futsal a enfin brisé le signe indien samedi à domicile. Il y avait bien eu une victoire en Coupe Nationale courant décembre, mais en championnat, la formation lyonnais courrait après un succès depuis la première journée et Plaisance Pibrac. Un nul et neuf défaites avaient jalonné depuis le parcours de l’OL avant de retrouver la lumière contre l’USJ Furiani, samedi à Vaulx-en-Velin. Une large victoire 7-3 contre le club corse et qui relance complètement David Touré et ses joueurs.

Une course au maintien relancée ?

Le championnat est encore long avec six journées à disputer, mais ce succès permet à l’OL Futsal de continuer à croire au maintien en D2. Grâce notamment à des doublés de Dylan Vrontos et Mathis Gazengel, les Lyonnais ne sont plus derniers de la poule B. Ils ont laissé cette place à Strasbourg, qui compte désormais un point de retard. Surtout, l’OL Futsal revient à deux points de Plaisance Pibrac et du Stade Beaucaurois, premiers non-relégables. Il ne reste plus qu’à espérer que ce succès s’accompagne d’autres désormais…