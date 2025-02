Paulo Fonseca avec Rayan Cherki lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Comme Olympique-et-Lyonnais l’avait annoncé, Paulo Fonseca a réservé une surprise dans sa composition de départ contre le PSG. L’OL débutera avec Rayan Cherki en pointe, tandis que Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette seront sur le banc.

Sur le papier, Paulo Fonseca est resté fidèle à sa feuille de route depuis son arrivée à l’OL. Pour affronter le PSG, l’entraîneur portugais n’a pas cherché à bouleverser l’ordre établi avec un 4-2-3-1 et toujours Corentin Tolisso dans un rôle de meneur de jeu. Néanmoins, le capitaine lyonnais n’aura pas un attaquant de pointe devant lui et sa qualité pour attaquer l’espace seront encore un peu plus mises à l’épreuve. En effet, comme Olympique-et-Lyonnais l’avait avancé samedi, Fonseca a réservé une petite surprise tactique. Pour tenter de contrer au mieux l’ogre parisien, il a choisi de s’appuyer sur une stratégie qui avait fait les beaux jours de l’Espagne ou encore du FC Barcelone.

Fofana et Nuamah pour la profondeur

Pas de vrai attaquant de pointe avec Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette sur le banc. Mais bien Rayan Cherki dans un rôle de faux numéro 9. Une nouveauté dans le onze lyonnais qui aura forcément des conséquences sur le jeu déployé. Avec Malick Fofana et Ernest Nuamah sur les ailes, la profondeur sera forcément exploitée un maximum. La volonté sera aussi de voir les deux ailiers effectuer un gros travail défensif. Pour le reste, aucune surprise avec le double pivot Tessmann - Matic dans l’entrejeu et Saël Kumbedi qui enchaîne comme latéral droit.

La composition de l’OL : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tessmann - Nuamah, Tolisso (cap), Fofana - Cherki