Paulo Fonseca a préparé un plan précis pour contrecarrer les forces du PSG. Son 11 pourrait comporter quelques surprises, notamment offensivement.

Il ne l'a pas caché au moment d'évoquer ce duel face au PSG dimanche dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 (20h45). Paulo Fonseca a relevé que l'attaque parisienne était extrêmement performante dernièrement, portée particulièrement par Ousmane Dembélé. Le Portugais a donc instauré le thème défense au menu des séances depuis mercredi.

"Nous avons beaucoup de choses à améliorer. Cette semaine, on a effectué un travail plus axé sur le match face à Paris. C'est-à-dire concentré sur notre organisation défensive, a expliqué le coach rhodanien. Pour avoir un résultat, le principal sera de bien défendre." Des principes et un plan assez clair donc.

Face à Reims et Montpellier, le même 11

Pour le mettre en place, l'entraîneur lyonnais a semble-t-il prévu de réserver des surprises dans son 11. Selon nos informations, il devrait aligner une composition d'équipe bien différente des deux dernières. Le secteur offensif, notamment, pourrait être remodelé, ou du moins changer de visage en partie.

Lors des deux précédentes affiches contre Reims (4-0) et Montpallier (1-4), Fonseca avait aligné, avec succès, deux fois la même formation de départ : un 4-2-3-1 avec Corentin Tolisso en numéro 10, accompagné d'Ernest Nuamah, Rayan Cherki et Georges Mikautadze devant. Au milieu, nous retrouvions Nemanja Matić et Tanner Tesmann. Ils couvraient un quatuor composé de Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico.