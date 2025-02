OL : les Lyonnais de retour à l’entrainement ce mercredi

Après une belle victoire face à Montpellier (1-4), les joueurs de l'OL ont pu profiter d'une pause de deux jours. Les Lyonnais reprendront l'entraînement ce mercredi.

Paulo Fonseca aurait-il accordé les mêmes privilèges en cas de contreperformance dans l'Hérault ? Pas sûr. Après avoir obtenu les trois points face à Montpellier (1-4) dimanche, les joueurs de l'OL ont eu la chance de bénéficier de deux jours de repos. Une décision changeant des habitudes du club, même s'il pouvait arriver à Pierre Sage d'accorder un week-end à ses troupes après une période chargée.

Suite à ces deux jours sans séance collective, les rhodaniens reprendront l'entraînement ce mercredi pour se préparer en vue du choc contre le PSG (dimanche, 20h45). Pour l'entraîneur de l’Olympique lyonnais, il est impératif de bien aborder cette rencontre avant même le coup d'envoi. "On va jouer la meilleure équipe de France. Nous devons nous reposer et concocter le plan à adopter pour le match dans les prochains jours, avait déclaré Fonseca le week-end passé. On veut s’améliorer en étant plus compacts pour récupérer le ballon plus rapidement. On va prévoir des stratégies."

Le PSG n’a pas le temps de se souffler

À l'inverse des footballeurs rhodaniens, les Franciliens dirigés par Luis Enrique ne bénéficient n'ont pas de repos. Entre le championnat, la Coupe de France et la Ligue des champions, ils enchaînent depuis la reprise en janvier. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain affronte Brest dans le cadre du barrage retour de la Ligue des champions. Large vainqueur à l'aller (0-3), il a le luxe d'avoir un pied et demi en 8es de finale. Le coach espagnol pourra ainsi gérer les temps de jeu, même si la récupération sera moindre que son futur adversaire, quoi qu'il arrive.