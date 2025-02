Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Après un début d’année compliqué, l’OL s’est donné un peu d’air en gagnant face à Reims (4-0), puis à Montpellier (1-4). Huit buts en deux matchs, des attaquants qui retrouvent de l’efficacité et Corentin Tolisso qui confirme sa forme… Paulo Fonseca et son groupe ont glané un peu de confiance alors que se précise un choc contre le PSG dimanche 23 février. Des sujets qui ont longuement intéressé nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale dans Tant qu’il y aura des Gones.

Comment faire tomber le PSG ?

Lundi, TKYDG a ouvert sur le deuxième succès consécutif des Lyonnais à la Mosson. Une victoire acquise grâce à une bonne seconde période, tandis que le premier acte nous laissait clairement sur notre faim. Pour le thème suivant, votre émission d’actualité sur les septuples champions de France (2002-2008) est revenue sur les débuts de Fonseca à la tête des Rhodaniens. Il était surtout question de savoir si le Portugais avait déjà inculqué certains de ses principes.

Enfin, ce nouvel opus s’est conclu sur ce fameux duel face à Paris. Le leader du championnat, toujours invaincu cette saison, débarquera à Décines le week-end prochain pour la 23e journée de Ligue 1. Présentement en très grande forme, les Parisiens seront largement favoris de cette confrontation. Reste à savoir si l’OL trouvera des pistes à exploiter pour essayer de faire vaciller Ousmane Dembélé et ses coéquipiers.

Le sommaire de l’émission du 17 février :

0'10 : début de l'émission

1'35 : MHSC - OL (1-4) : un 2e succès de rang

20'27 : Fonseca a-t-il déjà imprimé sa patte ?

38'18 : Quelle stratégie contre le PSG ?

